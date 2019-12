EIN HERZ FÜR KINDER 2019: 18.097.586 Euro Spenden für Kinder in Not / GOLDENES HERZ für Uschi Glas / Die 24-jährige Studentin Lena Palm erhält EHRENHERZ

Finanztrends Video zu Goldpreis



Berlin (ots) - Bei der großen TV-Gala EIN HERZ FÜR KINDER im ZDF wurde amSamstagabend, 7. Dezember 2019, die großherzige Spendensumme von 18.097.586 Euroerzielt. Moderiert wurde die Sendung von Johannes B. Kerner.Das GOLDENE HERZ ging an Uschi Glas und ihren Verein "Brotzeit"Eine große Überraschung gab es für Uschi Glas. Die 75-jährige Schauspielerinwurde in der Sendung von Fernsehmoderatorin Carmen Nebel für ihr langjährigessoziales Engagement für Kinder mit dem GOLDENEN HERZ ausgezeichnet: "Sie tutwas, sie ist eine Macherin. Mit ihrem Verein 'Brotzeit' organisiert sie zusammenmit aktiven Senioren bundesweit täglich kostenfreie Frühstücke für bedürftigeKinder." Sichtlich bewegt nahm Uschi Glas die Ehrung entgegen: "Es ist wirklichunfassbar. Mir fehlen ein bisschen die Worte. In erster Linie möchte ich meinemMann danken. Der hat sich 2008 meine Geschichte angehört und mich nichtweggestoßen. Sondern gesagt: 'Uschi, wir machen da was'." Inzwischen hatBrotzeit fast neun Millionen Frühstücke bereitgestellt. "Noch nie ist in all denJahren ein einziges Frühstück in irgendeiner Schule ausgefallen", so Uschi Glas.Die 24-jährige Studentin Lena Palm wurde mit dem EHRENHERZ ausgezeichnetDas EHRENHERZ von EIN HERZ FÜR KINDER ging dieses Jahr an Lena Palm. Die24-jährige Studentin lebt seit über vier Jahren in Namibia und kämpft für einebessere Zukunft der Kinder in Windhoeks Armenviertel Katatura. Viele derdortigen Kinder sind Waisen oder wurden von ihren Eltern ausgesetzt. 2015gründete Palm den Verein "Wadadee cares e.V.", mit dem sie den Bau einesWaisenhauses unterstützt.Bei über 60 Prominenten glühten die Leitungen an den SpendentelefonenÜber 60 Prominente aus Gesellschaft, Sport, Politik, Showbusiness und densozialen Medien setzten sich in der Sendung für den guten Zweck ein und nahmendie Spenden der Zuschauer am Telefon entgegen. In diesem Jahr waren unteranderem mit dabei die Vizepräsidentin des Europaparlaments Katarina Barley,Boris Becker, Anne-Sophie Briest, Elena Carrière, BundesfamilienministerinFranziska Giffey, Uschi Glas, US-Botschafter Richard Grenell, Wolke Hegenbarth,Thomas Heinze, Cathy Hummels, Hannes Jaenicke, Ursula Karven, Anja Kling, GeritKling, Wladimir Klitschko, die Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaftund Verbraucherschutz Julia Klöckner, Lukas Klostermann, Ann-Kathrin Kramer,Felix Magath, Larissa Marolt, Sven Martinek, Klaus Meine, Sylvie Meis, RuthMoschner, Christine Neubauer, Valerie Niehaus, Jörg Pilawa, Verona Pooth, NicoRosberg, Alfons Schuhbeck, Axel Schulz, Rudolf Seiters, Ehrenpräsident desDeutschen Roten Kreuzes, der Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn, SimoneThomalla, Sophia Thomalla, Alec Völkel, Sascha Vollmer, Timo Werner und LauraWontorra.Barbara Schöneberger überzeugte wieder einmal mit Charme und Witz alsSpenden-Fee die prominenten Gäste im Studio, bei "Bares für Barbara" ihre Herzenwie Brieftaschen für Kinder in Not zu öffnen. Dass zu spenden auch einesportliche Herausforderung sein kann, mussten die Fußballnationalspieler TimWerner und Lukas Klostermann vom RB Leipzig feststellen. Für jedes Tor, dass siean der ZDF Torwand erzielt hätten, sollten von einem Großspender 20.000 Euro anEIN HERZ FÜR KINDER gehen. Das Duell ging torlos aus, für die Kinder war es aberdennoch ein Volltreffer: 250.000 Euro gab es trotz Torflaute und beide Spielerlegten treffsicher noch einmal jeweils 10.000 Euro drauf.Hardy Krüger jr. und Elisabeth Lanz stellten Spendenprojekte für notleidendeKinder vorProminente Paten stellten auch in diesem Jahr beispielhaft bewegende Schicksalevon Kindern vor, denen mit Spenden für EIN HERZ FÜR KINDER geholfen werden kann.Hardy Krüger jr. rief zu Hilfe für die Kinder in Mosambik auf Im März 2019wurden durch den Wirbelsturm Idai Hunderttausende obdachlos, zahlreiche Kinderverloren ihre Eltern. Mit Spenden soll die Nahrungsmittelversorgung fürhungernde Kinder sichergestellt werden. Schauspielerin Elisabeth Lanz berührtemit dem Schicksal behinderter Kinder in Kambodscha, denen Orthopädie-MechanikerHeinz Trebbin vom Verein HANDICAP INTERNATIONAL mit Prothesen das Laufen unddamit eine aktive Teilnahme am Leben ermöglicht.Auftritte von Robbie Williams, Pete Wolf, Sarah Connor, Andrea Berg und RolandKaiserIn Spendenstimmung brachten die Zuschauer bei EIN HERZ FÜR KINDER auchaußergewöhnliche und einzigartige Showacts. Robbie Williams eröffnete denmusikalischen Reigen und sang "Time For Change" zusammen mit dem Kinderchor"Kids on stage". Der britische Popstar bekannte, wie sehr seine Kinder seineWelt verändert haben: "Ich möchte mehr davon, am besten eine ganzeFußballmannschaft".Andrea Berg sendete mit "Geh Deinen Weg" einen sehr persönlichen, emotionalgesungenen Brief an ihre Tochter. Wolfgang Petry trat unter seinem neuenKünstlernamen Pete Wolf mit "2084"erstmals seit 13 Jahren wieder im Fernsehenauf. Die 11-jährige amerikanische-jordanische Sängerin Emanne Beasha, die imletzten Jahr im Finale von America's Got Talent stand, verzauberte die Zuschauermit ihrer atemberaubenden Stimme und Puccinis "Nessun Dorma". Der Ndlovu YouthChoir aus Südafrika begeisterte mit "Higher Love" von Whitney Houston. AuchSarah Connor mit "Ich Wünsch Dir" und Roland Kaiser mit "Liebe kann uns retten"sorgten für festliche Spendenbereitschaft. Mit "Winter Wonderland" brachteRobbie Williams zum großen Abschluss der TV-Gala festliche Weihnachtsstimmung indas TV-Studio B in Berlin Adlershof.#EHFK: Cathy Hummels und Jan Hahn riefen in Social Media-Show zu Spenden aufNicht nur im ZDF verfolgten Millionen Menschen live die große TV-Spendengala,auch in den sozialen Medien wurde um Spenden für Kinder geworben: Cathy Hummelsund Jan Hahn moderierten die Social Media-Show bei BILD.de, Facebook undYouTube. Unter #EHFK unterstützten Stars aus der Welt der sozialen Netzwerke wieMarie von den Benken, Elena Carrière, Heiko und Roman Lochmann, Faye Montana,Pamela Reif, Riccardo Simonetti, Victoria Swarovski und Laura Wontorra EIN HERZFÜR KINDER und riefen ihre Millionen an Follower vor der Sendung zu Spenden auf.Über EIN HERZ FÜR KINDERSeit 41 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz fürKinder". Mit mehr als 337 Millionen Euro konnte der Verein seitdem helfen. DasBesondere: Jeder Cent Ihrer Spende fließt direkt in Kinderhilfsprojekte - ohneAbzüge. Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von EIN HERZ FÜR KINDERwerden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SE und durchZinseinnahmen gedeckt.Was 1978 auf Initiative von Axel Springer als Aktion für mehr Verkehrssicherheitin Deutschland begann, wurde bald zu einer international aktivenHilfsorganisation. Die BILD-Hilfsorganisation unterstützt unter anderemKinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen sowie Familien in Form dersogenannten Einzelfallhilfe. Schwer kranken Kindern, die in ihrer Heimat nichtbehandelt werden können, ermöglicht der Verein lebensrettende Operationen.Außerdem leistet EIN HERZ FÜR KINDER Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten.Spendenkonto: BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder", Kontonummer 067 67 67 |Deutsche Bank Hamburg | BLZ 200 700 00 | IBAN DE60 2007 0000 0067 6767 00 | BICDEUTDEHH. Spendenkonto: BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder", Kontonummer 067 67 67 | Deutsche Bank Hamburg | BLZ 200 700 00 | IBAN DE60 2007 0000 0067 6767 00 | BICDEUTDEHH. Spenden können auch unter der Hotline 01802-10 10 10 (Festnetz: 6Cent/Anruf, mobil: max. 42 Cent/Minute), online unter EHFK.de, per PayPal unterwww.paypal.me/einherzfuerkinder sowie per SMS mit dem Stichwort EHFK an dieNummer 81190 (pro SMS werden 5,17 Euro abgebucht) abgegeben werden.
Mehr Informationen zu EIN HERZ FÜR KINDER finden Sie unterhttps://www.ein-herz-fuer-kinder.de/.