HENNESSY FEIERT DEN KULTURELLEN EINFLUSS DES BASKETBALL AUF UND NEBEN DEM SPIELFELD UND SEINE FORTLAUFENDE NBA-PARTNERSCHAFT MIT DER EINFÜHRUNG DER KAMPAGNE „GAME NEVER STOPS"

Cognac, Frankreich (ots/PRNewswire) -Unter der Regie des preisgekrönten Regisseurs und Musikproduzenten Maceo Frost zeigt der Kurzfilm globale Talente aus der Welt der Musik, Fotografie und ModeHennessy, einer der meistverkauften Cognacs der Welt und erster globaler Spirit Partner der NBA, freut sich, den Start seiner neuen Kampagne „Game Never Stops" bekannt zu geben, mit der die beiden ihre Partnerschaft weltweit weiter ausbauen. Die neue Kreation feiert und verstärkt den Einfluss, den die Liga, der Sport selbst und Hennessy über das Spiel und den Platz hinaus in so vielen einzigartigen kulturellen Facetten der Gesellschaft haben.Die Hennessy-Kampagne „Game Never Stops" wird durch einen Kurzfilm präsentiert, der von der Kreativagentur Droga5 New York entwickelt wurde und bei dem der preisgekrönte Regisseur und Musikproduzent Maceo Frost Regie führte. Die Kampagne erzählt die Geschichte einer Sportart, die eine kulturelle Bewegung mit globaler Auswirkung geschaffen hat, die weit über das Leben der Spieler und Zuschauer hinausgeht. Durch seinen eindringlichen Regiestil zeigt Frost den Einfluss, den Basketball auf die Arbeit von vier Talenten aus der Musik-, Fotografie- und Modebranche hat, die alle aus unterschiedlichen Teilen der Welt stammen.In der Hennessy-Kampagne „Game Never Stops" treten der britische Musiker AJ Tracey, der chinesische Rapper Masiwei, der in Paris lebende Fotograf und Filmemacher Kevin Couliau und der französische Modedesigner Stephane Ashpool auf - allesamt Visionäre, Vordenker und kreative Vorreiter, die in ihren Bereichen neue Grenzen ziehen und sich von der Basketballkultur beeinflussen lassen. Der Kurzfilm „Game Never Stops" nimmt uns mit auf eine Reise rund um den Globus und zeigt die Reichweite der Basketballkultur in Afrika, Asien, Nordamerika und Europa vor dem Hintergrund der Länder selbst und der Menschen, die dort leben - und beweist, dass „Game" so viel mehr ist als vier Viertel auf einem Hartholzboden.„Wir bei Hennessy streben ständig danach, die Grenzen unseres Know-hows zu erweitern, ebenso wie unsere Partner bei der NBA. Es ist diese gleichgesinnte Einstellung, die eine solche Synergie zwischen uns geschaffen hat, die zu einer globalen Gemeinschaft von Trendsettern aus verschiedenen Bereichen und Lebensbereichen geführt hat, die alle von der Kultur beeinflusst wurden, die Hennessy und die NBA fördern wollen", sagte Laurent Boillot, Präsident und Chief Executive Officer von Hennessy.Um die Verbindung zwischen Hennessy und der NBA und den Einfluss, den beide auf die Popkultur haben, weiter zu unterstreichen, wird Hennessy weiterhin mit den vier vorgestellten Talenten der Kampagne an einer Reihe von künstlerischen Aufträgen während der globalen NBA-Partnerschaft zusammenarbeiten.Hennessy ist bestrebt, mit dieser Kampagne die Botschaft „Game Never Stops" zu verbreiten und seine Partnerschaft mit der NBA auf ein neues und unerforschtes Niveau zu heben. Zum Auftakt der NBA-Playoffs lädt Hennessy Sie ein, sich an der globalen Diskussion zu beteiligen, indem Sie auf und neben dem Spielfeld Ihren Stempel aufdrücken.Um mehr zu erfahren und Aktivierungen auf der ganzen Welt zu sehen, besuchen Sie bitte Hennessy.com und @hennessy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3504829-1&h=2037851043&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3504829-1%26h%3D3563784388%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3504829-1%2526h%253D1211006593%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.instagram.com%25252Fhennessy%25252F%25253Fhl%25253Den%2526a%253D%252540hennessy%26a%3D%2540hennessy&a=%40hennessy) #hennessyxNBAInformationen zu HennessyAls führender Cognac-Hersteller glänzt das Haus Hennessy seit mehr als 250 Jahren mit seinen außergewöhnlichen Mischungen auf der ganzen Welt. Die Marke, die auf dem Eroberungsgeist ihres Gründers Richard Hennessy basiert, ist in mehr als 160 Ländern vertreten. Hennessy, im Herzen der Charente gelegen, ist auch ein fester Pfeiler der regionalen Wirtschaft und steht für einen Sektor, der reich an Know-how ist. Der Erfolg und die Langlebigkeit des Hauses wurzeln in der Exzellenz seiner Cognacs, von denen jeder einzelne aus einem einzigartigen Prozess der Weitergabe von Generation zu Generation hervorgegangen ist. Als erstes Wein- und Spirituosenunternehmen, das nach ISO 14001 zertifiziert wurde, vereint Hennessy seine Innovationsfähigkeit und die Unterstützung aller seiner Partner, um dieses außergewöhnliche Gebiet zu schützen.Als Kronjuwel der LVMH-Gruppe leistet Hennessy mit einem Exportanteil von 99 % einen wichtigen Beitrag zum französischen Außenhandel und ist ein weltweiter Botschafter der französischen Lebensart.BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSBEWUSST - NICHT FÜR FRANKREICHKontakt:Nicole Colasanto,nicole.colasanto@northsix.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=I5dKT_44g_MLogo - https://mma.prnewswire.com/media/741217/Hennessy_Logo.jpgOriginal-Content von: Hennessy, übermittelt durch news aktuell