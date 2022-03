HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht vorläufige Zahlen

Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578) hat heute detaillierte vorläufige Konzernzahlen nach IFRS für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, welche sowohl auftrags- als auch ergebnisseitig neue Höchstwerte beinhalten. Damit setzte der HELMA-Konzern die dynamische Unternehmensentwicklung auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgreich fort.

HELMA Eigenheimbau AG: Erneuter Vertriebsrekord

Der HELMA-Konzern verzeichnete im Geschäftsjahr 2021 einen Auftragseingang von 446,6 Mio. EUR, was im Vergleich zum Vorjahr einem starken Anstieg von ca. 43 % entspricht. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass es durch den unerwarteten Wegfall der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55 zum Januar 2022 im vierten Quartal 2021 zu spürbaren Vorzieheffekten bei den Auftragseingängen gekommen ist, die auf bis zu 10 % des Gesamtauftragseingangs geschätzt werden. Auch ohne diese Vorzieheffekte hätte der Auftragseingang jedoch oberhalb der Marke von 400 Mio. EUR gelegen und ein Plus von rund 30 % bedeutet. Somit startet der HELMA-Konzern mit einem starken Auftragsbestand von 360,2 Mio. EUR (31.12.2021: 240,6 Mio. EUR) in das Geschäftsjahr 2022, wobei der zuvor erwähnte Vorzieheffekt auch hier entsprechend zu berücksichtigen ist.

Deutliche Umsatz- und Ertragssteigerung

Ausgehend von den Konzern-Umsatzerlösen in Höhe von 331,5 Mio. EUR (Vj: 274,0 Mio. Euro) erreichte der HELMA-Konzern im Geschäftsjahr 2021 ein Rekordergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 27,3 Mio. EUR (Vj: 22,5 Mio. EUR). Mit einem Zuwachs von rund 22 % im Vergleich zum Vorjahr liegt das Konzern-EBT im Zielbereich der am 15.11.2021 erhöhten Prognose (> 27 Mio. EUR) und spürbar oberhalb der ursprünglichen EBT-Prognose (25-26 Mio. EUR). Ferner betrug das Konzernergebnis nach Anteilen Fremder 18,8 Mio. EUR. Insgesamt wurde so ein Rekordgewinn je Aktie von 4,69 EUR (Vj: 3,84 EUR) erwirtschaftet, was im Vergleich zum Vorjahr einem deutlichen Plus von ca. 22 % entspricht.

Positiver Ausblick

Mit Blick auf den Rekordauftragsbestand zum 31.12.2021 sowie die sehr vielversprechende Projektpipeline ist der HELMA-Vorstand äußerst zuversichtlich, auch im Geschäftsjahr 2022 neue Höchstwerte beim Umsatz und Ergebnis zu erzielen. So werden in 2022 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 360 bis 380 Mio. EUR und ein Konzern-EBT zwischen 30 und 33 Mio. EUR erwartet.

Unter der Voraussetzung eines intakten Marktumfeldes geht der Vorstand der Gesellschaft ferner auch mittelfristig von einem nachhaltigen Wachstum aus. So soll spätestens im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatz von deutlich über 400 Mio. EUR sowie eine EBT-Marge von über 10 % erzielt und damit ein EBT von deutlich über 40 Mio. EUR erwirtschaftet werden. Unternehmensseitig liegen zudem die Voraussetzungen dafür vor, die Erträge auch in den Folgejahren dynamisch weiter zu entwickeln.

Aktuell (02.03.2022 / 14:04 Uhr) notiert die Helma Eigenheim AG Aktie im Xetra-Handel bei 59,80 EUR (+1,00 EUR / + 1,70 %).

HELMA Eigenheimbau AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de