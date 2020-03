HELLO FRESH geht richtig ab!     

HELLO FRESH-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von 8,5% aus. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Da die Aktie damit eine wichtige Hürde überspringen kann. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher lag dieses Top bei 26,95 Euro. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Wer von HELLO FRESH ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.