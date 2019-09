HELLA-Gruppe bereitet nächste Wachstumsphase vor

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Abfaltersbach (ots) - Die HELLA-Gruppe verstärkt die Integration derinternationalen Unternehmensteile.Der österreichische Marktführer bei Sonnen- und Wetterschutzsystemen hat seineüber zwölf Jahre dauernde Phase von Akquisitionen abgeschlossen und konzentriertsich jetzt auf die gruppenweite Vereinheitlichung der Geschäftsprozesse und dieorganisatorische und technische Weiterentwicklung des Unternehmens. Das kündigteder geschäftsführende Gesellschafter Andreas Kraler, heute, Donnerstag, 19.September, am Unternehmenssitz in Abfaltersbach (Osttirol) an. Die durch dasWachstum geschaffenen Potenziale sollen innerhalb der nächsten Jahre vollständigausgeschöpft werden. Auf dieser Basis plane das Unternehmen seine nächsteWachstumsphase, sagte Kraler.15 Unternehmen hat die HELLA-Gruppe zwischen 2004 und 2016 vor allem inDeutschland, Italien und Tschechien übernommen. Damit wurden sowohl Marktanteilegewonnen als auch das Produktportfolio gezielt verbreitert sowie dieWertschöpfungstiefe ausgebaut. "Für eine nachhaltige Expansion in Europa warendiese Schritte unerlässlich. Denn organisches Wachstum allein hätte nichtausgereicht, um langfristig eine internationale Spitzenposition einnehmen zukönnen", führte Kraler aus. Durch die kontinuierliche, internationaleWachstumsstrategie konnte der Umsatz von 25 Millionen (2003) auf 181 MillionenEuro (2018) gesteigert werden. Die Beschäftigtenzahl übersprang im gleichenZeitraum die 1.000er-Marke und liegt nun bei 1.350 Mitarbeitern. DasKernportfolio von Jalousien, Markisen und Rollläden wurde um die ProduktgruppenWintergartenbeschattungen sowie Pergolen erweitert. Auch die Kompetenz fürSystemkomponenten, wie Rollladenkästen, und für Produktionsverfahren, wie zumBeispiel das Spritzgussverfahren, konnten im Zuge der Expansionsstrategieerworben werden.Verjüngung des ManagementsDie HELLA-Gruppe ist als Holding organisiert und umfasst derzeit 34 eigeneStandorte und sechs Produktionswerke. Parallel zur Expansion wurde dasManagement verjüngt: Die Gruppe wird von Dkfm. DI (FH) Christian Schaller(Jahrgang 1973), Ing. Andreas Kraler, MBA (Jahrgang 1974), DI Harald Niedrist(Jahrgang 1971) sowie Mag. Georg Pranter (Jahrgang 1960) geleitet. Um dieinternen Schnittstellen zu optimieren und den flexiblen Anschluss an diejeweilige Kundenwelt herstellen zu können, erfolgt nun mittels einereinheitlichen IT-Struktur die organisatorische Integration über die gesamteGruppe.Sechs Werke mit ProduktionsschwerpunktenDie Produktwelt von HELLA wird in sechs Werken produziert. Am Unternehmenssitzin Abfaltersbach besteht das größte Werk, in dem vorwiegend Jalousien undRollläden hergestellt werden. Im deutschen Werne sind Outdoor Living-Produkte,wie Markisen und Pergolen, konzentriert. Aus den Werken Duisburg und Geislingenkommen Aufsatz- und Vorbaurollläden sowie Systemkomponenten für dieseProduktgruppe zum Anschluss an das Fenster beziehungsweise die Fassade. WeitereWerke befinden sich in Tschechien und in Polen."Ziel ist es, durch eine optimal abgestimmte Produktionslandschaft unsereinnovativen Produkte und Services noch zielgruppengenauer und effizienteranbieten zu können", kündigte Kraler an. Die Stärken der HELLA-Gruppe liegen inder individuellen Maßfertigung, der Konfiguration von Gesamtsystemen, die direktan die Kunden oder die Baustellen geliefert werden, sowie in der digitalenSteuerung der Sonnen- und Wetterschutzsysteme. Neben der Ausstattung vonGebäuden bildet die Lieferung von Komponenten an Industriekunden ein weiteresStandbein der HELLA-Gruppe.Kontakt:Mag. (FH) Pamela Wieser, Leitung MarketingHELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH, A-9913 Abfaltersbach 125Mobil: +43 664 816 62 82 Tel.: +43 4846 6555-1841E-mail:pamela.wieser@hella.infoOriginal-Content von: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell