HELLA Aktie: Die Zahlen sind da!

Bei der HELLA GmbH & Co. KGaA (kurz “Hella”) mit Sitz in Lippstadt (Nordrhein-Westfalen) gab es am Dienstag neue Zahlen. Hier der Blick auf die Eckdaten: Im 1. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres (welches vom Kalenderjahr abweicht) sank der Umsatz bei HELLA um 3,2% auf knapp 3,3 Mrd. Euro (und zwar „währungs- und portfoliobereinigt). Was hingegen gut aussah: Der Netto Cash Flow ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



