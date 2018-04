"HELENE FISCHER - Live 2018" / ZDF präsentiert Konzerthighlight und Backstage-Doku (FOTO)

Mainz (ots) -Deutschlands derzeit erfolgreichste Musikerin Helene Fischer lädtzu einem exklusiven Konzertevent im Zweiten: Am Samstag, 28. April2018, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF Konzerthighlights ihrer Arena-Tourneeaus Oberhausen. Regie bei diesem besonderen Konzertfilm führt dermehrfach Grammy-nominierte Regisseur Paul Dugdale. Im Anschluss folgtdie Dokumentation "Helene Fischer - Immer weiter", die exklusive undpersönliche Einblicke in die Tourneevorbereitungen der Künstleringibt."Diese Tournee war in jeder Hinsicht die anspruchsvollste, die wirbisher auf die Beine gestellt haben. Und ich freue mich riesig,endlich das Ergebnis im ZDF präsentieren zu können", sagt HeleneFischer.Über 700.000 Konzertbesucher, 63 Konzerte, bis zu sieben Shows proWoche: Helene Fischer setzt mit ihrer Arena-Tournee "Live 2017/2018"neue Maßstäbe. Bei dem ZDF-Konzertabend der Extraklasse gibt diepopuläre Entertainerin nicht nur ihre neuesten und größten Hits zumBesten, sondern stellt auch ihre beeindruckenden akrobatischenFähigkeiten unter Beweis. Gemeinsam mit den Artisten von "45 DEGREES- a division of CIRQUE DU SOLEIL" wird sie atemberaubendeShoweinlagen in luftiger Höhe zeigen. Die aufwendige internationaleShowproduktion setzt auch technisch neue Maßstäbe: Eine gigantischeBühne mit Drehelementen und Spezialeffekten hebt das Konzerterlebnisauch visuell in eine andere Dimension.Die anschließende Dokumentation "HELENE FISCHER - Immer weiter"gibt exklusive Einblicke in die Entstehung ihrer Arena-Tournee2017/2018. Filmemacher Sven Haeusler begleitet Helene Fischer und ihrTeam auf dem langen Weg der Tourneevorbereitungen und beobachtet dieSängerin unter anderem bei ihrem anspruchsvollen Artistik-Training inMontreal.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/helenefischerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell