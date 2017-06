"HELENE FISCHER - Ihre neuen Songs" / Das Erste zeigt Konzertausstrahlung zur Primetime (FOTO)

Berlin (ots) -Seit Erscheinen ihres neuen Albums dominiert Helene Fischer dieVerkaufscharts und rangiert auch diese Woche wieder auf Platz 1 derOffiziellen Album-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Ein weiteres Mal beweist die Ausnahmekünstlerin, dass sie einabsolutes Phänomen im Showbiz ist und es wie kein anderer versteht,ihr Publikum mit Leichtigkeit zu verzaubern und zu begeistern.Bei einem exklusiven ausverkauften Live-Konzert im MünchnerKesselhaus präsentierte Helene bereits am 24. Mai einem ausgewähltenPublikum die Songs ihres neuen Albums "Helene Fischer". Während ihresmehr als zweistündigen Konzerts spielte sie darüber hinaus aucheinige ihrer größten Hits.Alle, die bei dem Konzert nicht dabei sein konnten, können sichnun freuen, denn der NDR hat dieses Konzert im Auftrag des Erstenaufgezeichnet und zeigt die Höhepunkte (Dauer: 105 Min.) heute, am 8.Juni um 20:15 Uhr unter dem Titel "Helene Fischer - Ihre neuen Songs.Das Konzert aus dem Kesselhaus in München 2017".Produktionsfirma war die Werner Kimmig GmbH. Veranstaltet wurdedas Konzert von der Michow Concerts Entertainment GmbH.TV-Termine:08.06.2017 / 20:15 Uhr / ARD / Helene Fischer - Ihre neuen Songs09.06.2017 / 20:15 Uhr / RTL / Let's DanceWeitere Infos unter:www.journalistenlounge.dewww.helene-fischer.dePressekontakt:Melanie.Fuerste@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Deutschland, übermittelt durch news aktuell