HEISHA enthüllt den Plan für seine strategische Neupositionierung mit dem Bau von Häusern für Roboter

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -HEISHA hat sich in den letzten drei Jahren eindeutig und solide als führender Experte für Drone-in-a-Box (https://en.prnasia.com/releases/apac/heisha-launches-user-friendly-drone-in-the-box-solution-calls-for-globally-exclusive-partners-305105.shtml)-Lösungen positioniert. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es nun die neue strategische Position einnimmt, Häuser für Roboter zu bauen.Der Plan für diese neue strategische Ausrichtung sieht wie folgt aus:HEISHA wird zunächst nicht nur Boxen für Drohnen herstellen, sondern für alle Arten von Robotern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Landwirtschafts- und Industrieroboter. Das Unternehmen entwickelt derzeit in Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen interessante neue Produkte, die in den kommenden Monaten auf den Markt kommen werden.Darüber hinaus wird HEISHA nicht nur eine Box, ein Dock oder eine Ladestation bauen, sondern auch ein komplettes Roboterhaus konstruieren. Da es sich um ein Haus handelt, wird es unter anderem über ein Internetmodul, ein Stark- und Schwachstromnetz, sicheres Laden, Brandschutz, einen Aufzug, eine Klimaanlage, ein Überwachungssystem, Baumaterialien und eine erdbebensichere Konstruktion verfügen. Dies ist die Richtung, in die sich die Forschung und Entwicklung des Unternehmens bewegt.Darüber hinaus wird HEISHA keine Software zur Automatisierung von Drohnen entwickeln und auch keine Drohnen herstellen. Als Komponentenlieferant bietet HEISHA eine langfristige und stabile Unterstützung für vertrauenswürdige Partner.Schließlich wird HEISHA auch weiterhin die Innovation von Roboterhäusern erforschen und erproben. In den nächsten drei Jahren wird das Unternehmen HEISHA 5G-Roboterhotels, Robotergebäude und andere Produkte auf den Markt bringen. Das Hauptaugenmerk liegt auf Robotern und Hausbau, und egal um welche Art von Roboter es sich handelt, HEISHA kann eine Lösung realisieren.Basierend auf dieser neuen Positionierung hat HEISHA das intelligente Sicherheitsladesystem A100, das Überwachungs- und Diagnosemodul M100 und das IoT-Board T100 auf den Markt gebracht. Um den Kunden einen besseren Service bieten zu können, hat HEISHA das entsprechende Programm zur Unterstützung der weiteren Entwicklung vollständig geöffnet.Selbst wenn es nur darum geht, über Technik zu diskutieren und Erfahrungen und Wissen auszutauschen, ist HEISHA offen und flexibel und heißt jeden willkommen.Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=U2r3rebRFu4&t=23sInformationen zu HEISHAHEISHA Tech, ein technologieorientiertes Unternehmen, ist eine führende Marke für Drohnen- und Roboter-Selbstladestationen. Das Unternehmen entwickelt Produkte mit echtem Mehrwert für das tägliche Leben, basierend auf der Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technologie. HEISHA betreibt eine Produktionsstätte von mehr als 1.700 Quadratmetern mit fortschrittlichen Test- und Verarbeitungsgeräten und bietet damit mehr Entwicklern kosten- und zeitsparende Lösungen. HEISHA ist offen für Partnerschaften mit Erstausrüstern und anderen Unternehmen.Pressekontakt:Susan Sun86-13823771086Original-Content von: HEISHA TECH, übermittelt durch news aktuell