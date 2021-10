HEION hat einen neuen Dieselkraftstoff entwickelt, der jetzt für Endkunden erhältlich ist und der bis zu 9,3 % weniger verbraucht und so auch 9,3 % weniger CO2 produziert / Presseeinladung

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Siegburg, GER und Pendleton South Carolina, USA (ots) -Help to Stop Global Warming!CO2 reduzierter HEION CLEAN DIESEL ersetzt herkömmliche Diesel KraftstoffeHEION stößt nicht nur weniger CO2 aus, sondern auch deutlich weniger NOX und Ruß. HEION CLEAN DIESEL ist in mehr als 40 Ländern patentgeschützt, kann einfach in bestehende Systeme integriert werden und wird CO2 neutral produziert. Diesel wird als Kraftstoff nicht einfach verschwinden, deshalb kann HEION CLEAN DIESEL sofort seinen Betrag zum Schutz des Klimas und der Luft leisten, denn jede eingesparte Tonne CO2, NOX oder Ruß zählt. Wenn Diesel, dann sauber!HEION baut ein internationales Partner Netzwerk, das Diesel-Aufbreitungsanlagen anbietet und wendet sich an Tankstellen, Speditionen, Kommunale Verkehrsverbunde, Organisationen wie Bundeswehr, THW oder Rotes Kreuz, landwirtschaftliche Genossenschaften oder Industrieunternehmen mit eigenem Fuhrpark. An alle, die auf besseren, sauberen Diesel setzten, für bessere Luft und zum Klimaschutz, bis nicht fossile Alternativen flächendeckend einsetzbar sind.Diese Brückentechnologie Made in Germany kommt zum Einsatz, wenn andere regenerative Techniken nicht verfügbar sind. Als Forschungspartner unterstützt Schuster & Sohn HEION am Standort Kaiserlautern.Die Schuster & Sohn KG verfügt über 147-jähriges Know-how im Energiebereich. Als eines der ersten Unternehmen der Branche ließ Schuster & Sohn seine Emissionen erfassen und durch den Kauf von Klimaschutz-Zertifikaten kompensieren. Mit der Forschungskooperation untermauert Schuster & Sohn seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Konzepten und Produkten. Die Geschäftsführung und das Team sind verteilt auf fünf Standorte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland und arbeiten an einer klimagerechten Energieversorgung.HEION GmbH ist ein innovatives Green Tech Start-up mit einem Labor in Siegburg, Nordrhein-Westfalen und einer Forschungskooperation mit dem College of Engineering and Computing der University of South Carolina in Columbia, USA. HEION hat in weniger als drei Jahren ein Syntheseverfahren entwickelt, das auf einer patentierten Technologie zur Modulierung molekularer Strukturen basiert. Angewandt wird dieses vielfältig nutzbare Verfahren auch zur Herstellung, Reinigung und Aufbereitung von Pyrolysekraftstoffen und im Kunststoffrecycling.Sie haben Fragen oder möchten weitere Informationen bekommen? Schreiben Sie uns, wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen. E-Mail: contact@heion-diesel.com oder heion@schusterundsohn.deAndreas Heine, HEIONhttps://www.heion-diesel.comhttps://schusterundsohn.deAnlässlich der Produktvorstellung und Markteinführung von HEION CLEAN DIESELbittenSchuster & Sohn und HEIONzu einemPresse Frühstück mitHEION CLEAN DIESEL-Probefahrt*am19. Oktober 2021 um 11:00 UhrSchuster & SohnKohlenhofstraße 6-1267663 Kaiserslauterngeringerer Verbrauch · weniger CO2 · sofort einsetzbar · patentiert · CO2 neutrale Produktion · geringer NOX Ausstoß · geringer Ruß Ausstoß · Labor & Straßen getestet geringe Herstellungskosten · bessere Motorenleistung · MotorschonendPressekontakt:Andreas HeineHEION GmbHAn der Trave 223623 SiblinGER: +49 172 8588188US: +1 864 633 6808contact@heion-diesel.comhttps://www.heion-diesel.comOriginal-Content von: Heion GmbH, übermittelt durch news aktuell