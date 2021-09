HEAT X(TM) hat erfolgreich die Feldprüfung der UL für seine Tank-Wasserheizungsbaugruppe abgeschlossen

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) -HEAT X(TM), einer der Technologieführer und größten Patentinhaber von magnetokalorischen und magnetinduktiven Heiztechnologien, hat heute bekannt gegeben, dass die Underwriters Laboratories (UL) die Feldprüfungen für den 1,5 kW magnetokalorischen/magnetinduktiven Tankwassererhitzer des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen haben.Die Feldprüfung, die von einem der weltweit angesehensten Zertifizierungsunternehmen durchgeführt wurde, umfasste die Bauinspektion für die Verwendung der Komponenten und Baugruppen sowie eine begrenzte zerstörungsfreie Prüfung zur Vervollständigung der Bewertung."Der erfolgreiche Abschluss der Feldprüfung der UL unserer Tank-Wassererhitzer-Baugruppe, die erneut die Sicherheit und Herstellbarkeit unserer innovativen Konstruktionen beweist, ist ein weiterer großer Meilenstein für unser Unternehmen. Mit der Konstruktion unseres Wassererhitzers wollten wir unsere hocheffiziente, 100 % saubere und CO2-freie Technologie demonstrieren und zeigen, wie wir unsere Technologie mit anderen derzeit verfügbaren Widerstands- und Induktions-Erwärmungstechnologien überlagern können", sagte Sean Zecman, einer der Gründungsinvestoren von HEAT X. "Unser Team hat eine beeindruckende Reihe von Luft-Luft-, Oberflächen- und Flüssigkeits-Magnetokalorik-/Magnetinduktionsgeräten entwickelt, und wir freuen uns, diese Technologien Vermarktungspartnern auf der ganzen Welt anbieten zu können, die unsere Technologien sehr schnell in ihre künftigen sauberen Produktportfolios integrieren können.Die innovativen, patentierten magnetokalorischen/magnetischen Induktionsdesigns von HEAT X(TM) verwenden eine raffinierte Kombination aus kostengünstigen und ausreichend verfügbaren Materialien. HEAT X(TM) hat sein Ziel erreicht, effizientere, emissionsfreie Heiztechnologien mit weniger Komponenten und geringeren Materialkosten im Vergleich zu bestehenden brennstoffbasierten Technologien zu liefern. HEAT X(TM) plant die vollständige Kommerzialisierung im Jahr 2021.Weitere Informationen zu HEAT X(TM) finden Sie unter www.heatxtech.com.Informationen zu HEAT X:HEAT X(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3283884-1&h=889944442&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3283884-1%26h%3D218175779%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fheatxtech.com%252F%26a%3DHEAT%2BX%25E2%2584%25A2&a=HEAT+X%E2%84%A2) ist ein im Juni 2018 gegründetes Technologieentwicklungs- und Lizenzunternehmen mit Sitz in Auburn Hills, Michigan, USA. HEAT X konzentriert sich unermüdlich darauf, das Leben der Menschen zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die nächste Generation sauberer Technologien zur magnetokalorischen/magnetischen Induktionserwärmung für Luft, Oberflächen und Flüssigkeiten zu entwickeln. Unser innovativer Ansatz für diese Technologien ermöglicht es uns auch, unsere Partner in die Lage zu versetzen, bei der Lösung der Klimaherausforderungen führend zu werden. Das Ergebnis ist die Entwicklung einzigartiger Technologien für den Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Transportsektor, die Mehrwert für Kunden und Anwender sowie einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt und die Welt insgesamt schaffen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1479636/HEAT_X_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3283884-1&h=2398068439&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3283884-1%26h%3D1155250906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1479636%252FHEAT_X_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1479636%252FHEAT_X_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1479636%2FHEAT_X_Logo.jpg)Pressekontakt:Für Presseanfragen: HEAT XLLC+1.248.705.6163info@heatxtech.comOriginal-Content von: HEAT X, übermittelt durch news aktuell