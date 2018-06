Unterföhring (ots) -Kampagnenstart im Juni 2018 mit Print-, Online- undPOS-Aktivitäten // TV-Spots starten im August // Bruttomediavolumenim 2. Halbjahr 2018: 10 Millionen Euro // Entwickelt und umgesetztvon Münchner Agentur Heye für HD+Adam und ...? Tom und ...? Gin und ...? Fernsehen und ...? Es gibtDinge, die gehören einfach zusammen. Das ist der gedankliche Ansatz,der hinter der breit angelegten und vielseitig einsetzbaren Kampagnevon HD+ mit dem Slogan "Fernsehen und HD+ gehören einfach zusammen"steht. Die von der Münchner Agentur Heye für HD+ entwickelte undumgesetzte Kampagne startet am 14. Juni. Sie umfasst Print- undOnline-Aktivitäten sowie umfangreiche Materialien für den Point ofSale. Ab August wird der Auftritt von TV-Spots ergänzt. Auch dieWebsite von HD+ erfährt im Zuge des neuen Markenauftritts ein Update.Die Kampagne, die sich sowohl an B2B- als auch an B2C-Zielgruppenrichtet, spielt mit plakativen Assoziationen, witzigen Wortketten undist geprägt von starken Motiven, prägnanten, kurzen Geschichten undeiner auffallenden Farbwelt. Gut adaptierbar kann die Kampagnenlogikflexibel an unterschiedliche Werbeformate und Werbeumfelder angepasstwerden.Anika Köpping, Leiterin Marketing bei HD+, erklärt den neuenMarkenauftritt: "Veränderte Voraussetzungen erfordern neue Antworten.HD+ ist nicht mehr der einzige Anbieter für HD via Satellit. Aber HD+ist das Original, der Marktführer. Wir bieten die fairstenKonditionen und im Wettbewerbsumfeld über Satellit als einzigerAnbieter exklusive UHD-Inhalte. HD+ ist einfach die beste Wahl. FürZuschauer, aber auch für den Handel. Unsere neue bildstarke,assoziative Kampagne mit dem Claim 'Fernsehen und HD+ gehören einfachzusammen' bringt dieses Selbstverständnis auf den Punkt."Tobias Bundt, Geschäftsleiter Kreation bei Heye:"'Unkonventionell' ist nicht nur einer der HD+ Markenwerte, sondernauch die Kampagne. Um ultrascharfen Empfang zu verkaufen, zeigen wirnämlich keinen Fernseher, sondern lieber einen Gartenzwerg, eineWurst oder einen Außerirdischen. Wir erzählen Geschichten, die immerwieder neu und überall gespielt werden können. Im TV, auf Anzeigen,am POS und sogar in einer Stellenanzeige. Maximal differenzierend undsuperflexibel."HD+ gibt mit der neuen Kampagne die Richtung vor, mit der sich dasUnternehmen im wachsenden HDTV-Markt aufstellt. Denn der neueAuftritt löst bisherige Kampagnen mit eher erklärendem Charakter ab.Nicht mehr allein HD steht im Fokus, sondern HD+. "Mit dem neuenAnsatz zeigen wir Zuschauern anschaulich: Wenn Du an Fernsehen undSatellitenempfang denkst, dann denke automatisch auch an HD+. Weil eseinfach zusammengehört", so Anika Köpping.Die Kampagne startet ab Mitte Juni mit Print, Online und am POS.Ab August werden zudem drei unterschiedliche TV-Sports im TV zu sehensein. Das Bruttomediavolumen der Kampagne umfasst 10 Millionen Euroallein für das zweite Halbjahr 2018.Bildmaterial zum Download finden Sie unterhttp://presse.hd-plus.de/hd-plus/presseÜber HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot inhochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das AstraSatellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ habenZugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 freiempfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paketaktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UltraHD-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erlebenZuschauer alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Montag und Sonntagmittagund weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationenunter www.hd-plus.de.Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kundenzudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit ersteReisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range)produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durchattraktive Inhalte den Fachhandel dabei, Kunden für Ultra HD zubegeistern. Abends präsentiert der Kanal HD+ Kunden exklusive Inhalteaus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action und Chillout - sowie dieUHD-Events der Sender. Mehr Informationen unterhttp://www.hd-plus.de/uhdÜber HeyeWir machen Marken. Interdisziplinär, effektiv und kreativ. Mit dernötigen Erfahrung und den richtigen Leuten. Wir machen Strategie,Konzeption, Realisation, Produktion, Markenführung, Markendesign,Content und Community Management. Aber nicht nur, weil man das geradeso macht. Wir arbeiten mit Leidenschaft für die Sache. Aus Liebe zugroßartigen Ideen. Und aus einem tiefen Verständnis für Menschen undihre Bedürfnisse. Oder, wie wir es nennen, mit gesundemMarkenverstand.Die Full-Service Kreativagentur Heye wurde im Jahr 1960 vonFriedrich W. Heye gegründet. Sie ist Teil des Agenturnetzwerks DDBWorldwide und gehört zur global agierenden Omnicom Group. Rund 130Mitarbeiter arbeiten am Standort München für Kunden wie BMWDeutschland, BR Bayerischer Rundfunk, Bosch, DMAX, Eurosport,ExxonMobil, Google Deutschland, HD+, Käserei Champignon, Linde, Mars,McDonald's, Thomas Cook, skate-aid, SOS Kinderdörfer, UniversalChannel, W. L. Gore & Associates und Wrigley. www.heye.de