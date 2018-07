HD Supply: Was bedeutet das für den Kurs?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert HD Supply per 25.07.2018 bei 44,03 USD. HD Supply zählt zu "Handelsunternehmen und Distributoren".Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der HD Supply als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 6 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 41,56 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -5,62 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 44,03 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

