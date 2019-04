HD Supply: Da muss man staunen!

HD Supply weist am 04.04.2019, 10:25 Uhr einen Kurs von 44,21 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt.

HD Supply haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die HD Supply-Aktie beträgt dieser aktuell 41,48 USD. Der letzte Schlusskurs (44,21 USD) liegt damit deutlich darüber (+6,58 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält HD Supply somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 42,76 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,39 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für HD Supply ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird HD Supply auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um HD Supply auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von HD Supply sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der HD Supply als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 2 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das HD Supply-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 46,75 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 5,75 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 44,21 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".