Die HD-Offensive bei Sky geht weiter: Mehr HD-Sender für Kabelkunden inklusive (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sky Kunden in den Kabelnetzen von Vodafone & Unitymedia erhaltenab 8. Oktober bis zu 10 weitere HD-Sender ohne zusätzlicheKosten immer inklusive- Der beliebte Sender Sky Krimi HD ist ab 8. Oktober für alleSatelliten- und Kabelkunden inklusive22. August 2019 - Sky setzt die im letzten Jahr erfolgreichgestartete HD-Offensive fort. Der sehr beliebte Sender Sky Krimi mitSerien wie "Rosenheim Cops", "SOKO" oder "Ein Fall für zwei" ist ab8. Oktober für alle Sky Kunden mit Kabel- und Satellitenempfang sowieeinem Sky Starter und Sky Entertainment Paket erstmals in brillanterHD-Qualität empfangbar. Gleich zum Start von Sky Krimi HD dürfen sichKunden auf viele weitere Highlights freuen: Neu im Programm sind etwadie ersten fünf Staffeln von "Hubert und Staller" und in der Reihe"Krimi der Woche" spannende Fälle beliebter Serien wie "Stralsund"oder "Kommissarin Heller".Kunden, die Sky über die Kabelnetze von Vodafone oder Unitymediaempfangen, genießen ab 8. Oktober noch mehr Programminhalte inHD-Qualität - ganz automatisch und ohne Zusatzkosten. Kunden mit SkyStarter und Sky Entertainment Paket erhalten folgende HD-Senderautomatisch und ohne zusätzliche Kosten freigeschaltet: Sky Krimi HD,Disney Junior HD, Beate Uhse.TV HD, 13th Street HD, SYFY HD undUniversal TV HD. Kunden mit Sky Sport Paket sehen zusätzlich dieSender Sky Sport 6 HD und Sky Sport 7 HD. Im Bundesliga Paket kommenmit Sky Sport Bundesliga 5 HD und Sky Sport Bundesliga 6 HD ebenfallszwei weitere Sender in schärferem HD hinzu.Die neu freigeschalteten und die bereits vorhandenen HD-Senderwerden ab 8. Oktober die entsprechenden SD-Varianten ersetzen. Ganzwichtig: Kunden müssen dennoch auf keine Inhalte verzichten:SD-Sender, die nicht auf HD umgestellt wurden, bleiben weiterhin inSD verfügbar. Folgende Sender der Basis-Pakete Sky Starter oder SkyEntertainment werden ab 8. Oktober nicht mehr in SD-Qualität, sondernin HD, verfügbar sein: Disney Junior, Beate Uhse.TV, 13th Street,SYFY, Universal TV, Fox, TNT Serie, NatGeo Wild, Sky 1, NationalGeographic, Discovery Channel, Sky Krimi und Sky Atlantic (nur imSky Entertainment Paket).Über Details zur HD-Offensive werden die Kunden rechtzeitiginformiert. Die Umstellung im Oktober erfolgt für Kunden mit einemSky Receiver automatisch. Für Kunden, die ihr Programm mit einemCI+Modul oder einem Fremdgerät empfangen, ist ggfs. ein einmaligerSendersuchlauf nötig.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited