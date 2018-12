HD+ Kunden profitieren: Neue UHD HDR-Produktionen auf RTL UHD

Unterföhring/Köln (ots) -- RTL UHD zeigt Finale von "Das Supertalent" und vier Liveshows von"Deutschland sucht den Superstar" in UHD HDR- Erweitertes Angebot über Satellit ohne Zusatzkosten für HD+ KundenUHD-Fans aufgepasst! Die UHD-Inhalte mit HD+ werden weiterausgebaut. RTL UHD produziert gleich zwei weitere große Showformatein UHD HDR. Den Anfang macht das Finale der Castingshow "DasSupertalent" am 22. Dezember 2018. Im kommenden Jahr werden dann auchdie vier Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar" in UHD HDRproduziert. Neben der Formel 1, Fußball, "Sankt Maik" sowie demDSDS-Finale 2018 erweitert die Mediengruppe RTL Deutschland damitdeutlich ihr Angebot an UHD-Inhalten.HD+ Kunden profitieren von diesem Angebot auf ganzer Linie undgenießen noch mehr hochwertige Highlights aus Entertainment und Sportin einer begeisternden Bildqualität - ganz ohne weitere Zusatzkosten.Neben RTL UHD erleben sie auch mit UHD1 by HD+ und dem Reise- undDokumentationssender Travelxp 4K im nächsten Jahr weitereultrahochauflösende Spielfilme, Shows, Musik- und Sportevents oderDokus.Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTLDeutschland: "Sowohl "Das Supertalent" als auch DSDS gehören zu denbeliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Es freut uns sehr,dass wir UHD nun noch stärker im Genre Unterhaltungsshows etablierenkönnen. Dass wir beide Formate auch in HDR produzieren werden, istnatürlich ein besonderes Highlight - für uns aus technischer Sichtaber auch für den Zuschauer vor dem Bildschirm."Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklungder HD PLUS GmbH, zum Ausbau des Angebots: "UHD ist im Massenmarktangekommen und HDR ist quasi das Sahnehäubchen dieser Technologie. Imersten Quartal 2019 werden über 10 Millionen UHD-fähige TV-Geräte inden Wohnzimmern stehen. Nun wächst auch das Angebot an UHD-Inhaltenrasant. Von dieser dynamischen Entwicklung profitiert vor allem eineGruppe: unsere Zuschauer."Die Kombination von UHD mit HDR garantiert ein umfassendes undbrillantes Seherlebnis. Während UHD für eine deutlich höhereAuflösung des Bildes sorgt (3840 x 2160p, damit viermal so viel wieFull HD und 20 mal so viel wie SD), erweitert die HDR-Technik denKontrastumfang des Bildes, macht also mehr Abstufungen zwischendunkel und hell sichtbar. Zudem erhöht HDR den Farbraum, also dieZahl der sichtbaren Farben. Gerade die Erweiterung um HDR ermöglichtherausragende Verbesserungen in der Bildgestaltung, die von vielenExperten sogar höher gewichtet werden als die reine höhere Auflösung.Die Mediengruppe RTL Deutschland setzt bei der Ausstrahlung derUnterhaltungsshows auf die beiden HDR-Standards HDR10 (non-linear)sowie HLG (linear).Empfang mit Ultra HD Fernseher und HD+ EmpfangsgerätVoraussetzung für das TV-Erlebnis der Extraklasse ist nebenSat-Empfang ein UHD-Fernseher. Wenn das UHD-TV-Gerät das von "RTLUHD" verwendete HDR-Verfahren Hybrid Log-Gamma (HLG) unterstützt,erleben Zuschauer das Programm zudem mit mehr Farben und einemhöheren Kontrastumfang. Ferner benötigen Zuschauer ein HD+ Modul,einen UHD HD+ Receiver oder ein HD+ TVkey mit aktivem HD+Sender-Paket. "RTL UHD" finden HD+ Kunden auf Kanalplatz 319 (kann jenach TV Hersteller abweichen).Die Empfangsparameter von "RTL UHD"Satellit: ASTRA 1KR, 19,2 OstTransponder: 1.013Frequenz: 11391,25Mhz (Horizontal)Symbolrate: 22.000 Ms/sDatenrate: 20 Mbit/sFEC 5/6Pressekontakt:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell