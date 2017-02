HD+ Connect und HD+ ExtraScreen - HD+ und HUMAX bringen HDTV auf Tablet und Smartphone (FOTO)

Unterföhring (ots) -Direkter Nutzen: Anwender können im gesamten Heimnetzwerk aufSmartphone oder Tablet mobil in HD fernsehen // Keine Kosten, keineGebühren: HD+ ExtraScreen als kostenloses Add-on // NutzerfreundlicheOberfläche: Die App lässt sich kinderleicht bedienen // Möglichkeitzur Individualisierung : Nutzer können persönliche Senderlistenerstellen //HD+ startet ab sofort mit HD+ ExtraScreen einen neuen Service, mitdem Zuschauer im gesamten Heimnetzwerk - egal, ob in der Küche, imGarten oder im Badezimmer - auf Smartphone oder Tablet in HD-Qualitätfernsehen können. Voraussetzung dafür ist neben demSatelliten-Receiver HUMAX UHD 4tune+ mit einer aktiven HD+ Karte auchdie App "HD+ Connect", die bereits für iOS-Geräte bei iTunes, und fürdas zweite Quartal 2017 auch für Android-Geräte bei Google Playverfügbar ist. Anders als bei bisherigen SAT-IP-Lösungen ist es mitHD+ ExtraScreen erstmals technisch möglich, auch verschlüsselteHDTV-Programme über Satellit auf Smartphones oder Tablets zu genießen- unabhängig davon, welcher Sender gerade auf dem Fernseher läuft.Die App ist komplett werbe- und kostenfrei. Um die HD+ Connect Appnutzen zu können, ist lediglich eine Registrierung nötig.Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklungder HD PLUS GmbH, über die neueste Entwicklung aus dem Hause HD+:"Das Mediennutzungsverhalten in Deutschland und damit auch die Artund Weise, wie Konsumenten fernsehen, hat sich in den letzten Jahrengrundlegend verändert. Mit innovativen Lösungen wie HD+ ExtraScreenwird HD+ dem Bedürfnis der Konsumenten nach mehr Flexibilitätgerecht."So funktioniert HD+ ExtraScreenUm die Lieblingssendung von HD+ Sendern in bester Qualität auf demSmartphone oder Tablet zu genießen, wird das Satellitensignal im HD+ExtraScreen-fähigen Satelliten-Receiver in ein verschlüsseltes,digitales Signal gewandelt und über den WLAN-Router in dasHeimnetzwerk übertragen. Als erster Satelliten-Receiver unterstütztder HUMAX UHD 4tune+ HD+ ExtraScreen, weitere Hersteller sollenfolgen. Ist auf dem Tablet oder Smartphone die HD+ Connect Appinstalliert, sehen Nutzer ab sofort Fernsehen im ganzen Haus. Siemüssen keine Auswirkungen von HD+ ExtraScreen auf das Datenvolumenbeim Internetprovider befürchten, da die Sender nicht über dasInternet, sondern von der HD+ ExtraScreen Set-Top-Box gestreamtwerden. Um auch HD+ Sender empfangen zu können, wird eine aktive HD+Karte benötigt.Voraussichtlich ab April können Kunden HD+ ExtraScreen mit demIP-Client HUMAX H1 auch auf Zweit-TV-Geräten nutzen. Hierfür wird derIP-Client HUMAX H1 über HDMI mit dem TV-Gerät verbunden.Intuitiv bedienbare OberflächeNach dem Öffnen der App sehen Nutzer auf einen Blick, was in derdeutschen TV-Landschaft gerade läuft. Eine intuitiv zu bedienendeOberfläche (User Interface) sorgt für eine kinderleichte Nutzung derApp. Per Drag and Drop-Funktion haben Nutzer die Möglichkeit, Senderzu priorisieren und persönliche Senderlisten zu erstellen. Alleverfügbaren Sender werden automatisch gruppiert, damit Anwenderpersönliche Lieblingssender sehr schnell finden und platzierenkönnen.Die Sendungen lassen sich entweder in Großansicht über denkompletten Bildschirm oder im Teilfenster genießen.Ausblick: HD+ arbeitet bereits an Erweiterung der AppParallel zur kontinuierlichen Optimierung von HD+ ExtraScreenlaufen bereits die Entwicklungs- und Programmierarbeiten für weitereFeatures der HD+ Connect App."Remote Control" ermöglicht die Steuerung des TV-Programms wiebeispielsweise das Wechseln des Kanals oder die Sendeplatzbelegungüber ein mobiles Gerät. Mit dem Feature "Remote Recording" wird eskünftig möglich sein, Aufnahmen von unterwegs zu programmieren.Voraussetzungen für HD+ ExtraScreen// TV-Signal über Satellit// Receiver mit HD+ ExtraScreen Funktionalität// Endgerät (Smartphone / Tablet) mit der HD+ Connect App// WLAN Heimnetzwerk mit Internetverbindung// Um auch HD+ Sender sehen zu können, ist eine aktive HD+ KartenotwendigZum HUMAX UHD 4tune+// Ultra HD-Satelliten-Receiver für Empfang und Streaming von Live-TVin HD// Timeshift, Aufnahme und Archivierung über 2,5" oder USB-Festplatte// Quad Tuner für gleichzeitiges Sehen, Speichern und/oder Streamenvon mehreren Programmen// Fernprogrammierung und Premium EPG mit Bilder-Navigation sowie7-Tage-Vorschau// HD+ Karte mit 12-monatiger Gratis-Testphase// Hier finden Sie das Datenblatt zum HUMAX UHD 4tune+// Der HUMAX UHD 4tune+ ist für UVP 299,00 EUR im Handel erhältlich.Bilder und eine Animation HD+ ExtraScreen sowie HD+ Connect findenSie unter http://presse.hd-plus.de/hd-plus/presse/downloads/Weitere Informationen zu HD+ ExtraScreen finden Sie unterhttp://www.hd-plus.de/alles-ueber-hd-plus/hd-plus-extrascreenÜber HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot inhochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem inDeutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angebotenempfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größtenPrivatsender in HD-Qualität. www.hd-plus.deDie HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich inder Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten vonUHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zufaszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv anNutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku,Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Contentpräsentiert. http://www.hd-plus.de/uhd/Pressekontakt:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell