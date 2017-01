HDMI kündigt Version 2.1 der HDMI-Spezifikation an

Bessere Videoauflösungen und Dynamic HDR Highlight sind die neuen,fortschrittlichen Features des HDMI®-ÖkosystemsLas Vegas (ots/PRNewswire) - HDMI-Forum Inc.(http://www.hdmiforum.org/) hat heute die anstehende Einführung derVersion 2.1 der HDMI-Spezifikation angekündigt. Diese neuesteHDMI-Spezifikation unterstützt eine Reihe von höherenVideoauflösungen sowie Bildwiederholfrequenzen einschließlich 8K60und 4K120, Dynamic HDR sowie eine gesteigerte Bandbreite mit einemneuen 48G-Kabel. Die Version 2.1 der HDMI-Spezifikation ist rückwärtskompatibel mit früheren Versionen der Spezifikation und wurde von dertechnischen Arbeitsgruppe des HDMI-Forums entwickelt, dessenMitglieder einige der weltweit führenden Hersteller vonVerbraucherelektronik, persönlichen Rechnern, Mobilgeräten, Kabelnund Komponenten repräsentieren."Diese neue Einführung der Spezifikation bietet eine breitePalette erweiterter Funktionen zur Verbesserung derUnterhaltungserfahrung der Verbraucher, sowie robuste Lösungen fürden kommerziellen AV-Sektor", sagte Robert Blanchard von SonyElectronics, Präsident des HDMI-Forums. "Dies ist Bestandteil derkontinuierlichen Mission des HDMI-Forums, Spezifikationen für dasHDMI-Ökosystem zu entwickeln, die der wachsenden Nachfrage nachverlockenden, hochqualitativen und aufregenden Merkmalen gerechtwerden."Die Features der HDMI-Spezifikation 2.1 umfassen:- Höhere Videoauflösungen unterstützen eine Reihe von höherenAuflösungen und schnelleren Bildwiederholfrequenzen einschließlich8K60Hz und 4K120Hz für ein fesselndes Betrachtungserlebnis undreibungslose Details bei schneller Aktion.- Dynamic HDR stellt sicher, dass jeder Augenblick eines Videos mitidealen Werten für Tiefe, Detail, Bildhelligkeit, Kontrast undbreiterem Farbspektrum angezeigt wird, und zwar auf einer Basisnach jeder einzelnen Szene oder sogar jedes Rahmens.- 48G Kabel ermöglichen eine Bandbreite bis zu 48Gbps für einenunkomprimierten HDMI 2.1 Feature-Support einschließlich 8K Videomit HDR. Das Kabel ist rückwärts kompatibel für unkomprimierteHDMI-Spezifikation und kann mit existierenden HDMI-Geräten benutztwerden.- eARC unterstützt die fortschrittlichsten Audio-Formate wieobjektbasiertes Audio und ermöglicht fortschrittlicheSteuerungsmöglichkeiten des Audiosignals einschließlichautomatischer Erkennung des Geräts.- Der VRR-Spielemodus präsentiert eine variableBildwiederholfrequenz, die einem 3D Grafikprozessor ermöglicht, dasBild in dem Moment anzuzeigen, in dem es für ein flüssigeres undbesser detailliertes Spiel wiedergegeben wird und zum Senken oderEliminieren von Verzögerung, Stottern und Frametearing.Die neue Spezifikation wird für sämtliche HDMI 2.0 Anwender zurVerfügung stehen und diese werden benachrichtigt, wenn sie zu Anfangdes 2. Quartals 2017 eingeführt wird.Das HDMI-Forum bemüht sich um das Wachstum der globalenMitgliedschaftDas HDMI-Forum ist eine Offene Handelsgesellschaft, die diezukünftige Richtung der HDMI-Technologie lenkt und entwickelt neueVersionen der HDMI-Spezifikation. Das HDMI-Forum zählt derzeit 83Unternehmen zu seiner Mitgliedschaft und lädt aktiv weitere Firmenein, eine Mitgliedschaft zu beantragen und mitzuhelfen, die Zukunftder HDMI-Technologie zu formen. Es besteht ebenfalls ein Fokus, mehrUnternehmen zu animieren, daran teilzunehmen, da die globale Präsenzder HDMI-fähigen Produkte und Lösungen weiterhin wächst."Es ist von strategischer Bedeutung, eine aktive Rolle in derEntwicklung und Innovation der Technologie zu übernehmen, die vonzentraler Bedeutung für die globale Verbraucherunterhaltung ist unddie die Gesamterfahrung der Benutzer beeinflusst. Es ist sehr wichtigfür unsere Kunden, unsere Videodienste auf ihren PCs, Mobilgerätenund Unterhaltungselektronikgeräten zu genießen", sagte Joseph Frank,der technische Leiter für Videogeräte bei Comcast Cable. "Deswegenist Comcast Cable beigetreten und ich animiere andere, dringend dasHDMI-Forum zu kontaktieren, um mehr über dieMitgliedschaftsbedingungen zu erfahren."Bitte besuchen Sie FÜR WEITERE INFORMATIONEN zur HDMI 2.1Spezifikation oder der Mitgliedschaft im HDMI-Forum den Messestandder HDMI Licensing Adminstrator, Inc. bei der CES 2017 in der LVCCSouth Hall 1, Stand 20930.Über das HDMI-Forum, Inc.HDMI-Forum Inc. ist ein gemeinnütziges Unternehmen fürbeiderseitigen Nutzen und besteht aus den weltweit führendenHerstellern von Verbraucherelektronik, persönlichen Rechnern,Mobilgeräten, Kabeln und Komponenten. Als Open Trade Association istes das Ziel des HDMI-Forums, eine stärkere Beteiligung der Industriean der Entwicklung zukünftiger HDMI-Spezifikationen zu fördern unddas Ökosystem interoperabler, HDMI-fähiger Produkte zu erweitern.Weitere Informationen finden Sie unter www.hdmiforum.org.Über HDMI Licensing Administrator, Inc.HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) ist der vomHDMI-Forum ernannte Agent, um die Version 2.x der HDMI-Spezifikationzu lizenzieren und ist der von den HDMI-Gründern ernannte Agent zurLizenzierung aller früheren HDMI-Spezifikationen. HDMI LA übernimmtdie Vermarktung, Verkaufsförderung, Lizenzierung undVerwaltungsaufgaben und bietet Schulungen zu den Vorteilen derHDMI-Spezifikation für Anwender, Einzelhändler und Verbraucher an.Weitere Informationen finden Sie unter www.hdmi.org.Der Begriff HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition MultimediaInterface sind in den Vereinigten Staaten und/oder anderen LändernMarken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken.Pressekontakt:PRESSEMEDIENKONTAKTE FÜR NORDAMERIKA: Doug Wright / Henry FeintuchFeintuch Communicationshdmi@feintuchpr.com1-212-808-4903 / 1-212-808-4901Brad BramyHDMI Licensing Administrator, Inc.bbramy@hdmi.orgOriginal-Content von: HDMI Forum, Inc., übermittelt durch news aktuell