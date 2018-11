HDBaseT Alliance adressiert mit neu gegründeter Arbeitsgruppe die A/V-Bedürfnisse des Healthcare-Sektors

Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Die HDBaseT Alliance -branchenübergreifender Interessensverbund zur Förderung undWeiterentwicklung des HDBaseT-Standards - gibt die Gründung einerMedical Work Group zur Entwicklung eines Industriestandards fürsichere medizinische Konnektivität bekannt. HDBaseT ist dieultimative Technologie für digitale Hochleistungskonnektivität undermöglicht die Konvergenz von Audio und Video, Ethernet,Bedienelementen, USB und Strom über ein einziges Cat6-Kabel bis zueiner Distanz von 100 Metern. Mit Glasfaser sind sogar noch weitereEntfernungen möglich.Der Bedarf an digitaler Hochleistungskonnektivität imGesundheitswesen steigt kontinuierlich. HDBaseT bietet genau die hoheLeistung, niedrigen Latenzzeiten und umfassende Flexibilität, welchefür Operationssäle, Patientenüberwachung und Diagnostik erforderlichsind. HDBaseT vereinfacht die Verkabelungsinfra­struktur, optimiertdie Interoperabilität zwischen Herstellern und ermöglichtunkomprimierte Übertragungen mit hoher Bandbreite. Beifortschrittlichen Bildgebungs- und Operationsverfahren ist HDBaseTunerlässlich."Das Hauptaugenmerk der Medical Work Group liegt darin, dieKonnektivität aller relevanten Geräte im Gesundheitssektor zuvereinfachen, indem der HDBaseT-Standard an die Markt- undZertifizierungsanforderungen medizinischer Produkte angepasst wird",erläutert André Fortdran, Co-Vorsitzender der HDBaseT AllianceMedical Work Group und Product Marketing Manager Medical bei ADLINK."Langfristiges Ziel ist es, HDBaseT im Zuge einerherstellerübergreifenden Interoperabilität als bevorzugtenKonnektivitätsstandard innerhalb dieser Branche zu etablieren. Um dieEinsatzmöglichkeiten von HDBaseT im Medizinbereich entsprechendauszuweiten, beobachten, analysieren und bewerten wir denHealthcare-Markt intensiv und identifizieren so die Potenzialeaktueller und zukünftiger Anwendungsfälle."Die Medical Work will die spezifischen Herausforderungen dieses sowichtigen und innovativen Technologiesektors meistern und diekonkreten Spezifikationen gemäß weltweiter Vorschriften definieren."Die HDBaseT Alliance identifiziert und adressiert weiterhin alleSektoren, die von fortschrittlichen, leistungsstarken,kabelgebundenen Verbindungen profitieren können", so Ariel Sobelman,Präsident der Vereinigung. "Der medizinische Sektor ist für unsfolglich ein logischer nächster Schritt, da der Healthcare-Bereichtechnologisch immer weiter expandiert und auf die zuverlässigstenKonnektivitätssysteme, die auf dem Markt erhältlich sind, angewiesenist. HDBaseT kann diese hohe Leistung liefern - einfach undressourcenoptimierend."Mitglieder der neu gegründeten Medical Work Group sind ADLINK,Advoli, ATEN, Fabrimex, LG Electronics, SILORA R & D und Valens.Interessierte Unternehmen, die einen Beitrag zur Arbeit dieserArbeitsgruppe beisteuern wollen, sind herzlich willkommen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Tzahi Madgar,Direktor für Geschäftsentwicklung der HDBaseT Alliance und Sekretärdes Vorstands.Lernen Sie Mitglieder der HDBaseT Alliance anlässlich derCOMPAMED 2018 - Leitmesse für Zulieferer und Hersteller vonHigh-Tech-Medizintechnologien - vom 12. bis 15. November 2018 inDüsseldorf persönlich kennen. Um ein Treffen mit Valens, dem Gründerder HDBaseT Alliance oder ADLINK, Vorsitzender der Medical WorkGroup, zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an BerkeleyKommunikation (siehe unten).Über die HDBaseT AllianzDie HDBaseT-Allianz entwickelt HDBaseT und fördert derenVerbreitung. HDBaseT ist ein globaler Standard für UHD und digitaleKonnektivität. Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 durch LG Electronics,Samsung Electronics, Sony Pictures Entertainment und Valens hat dieAllianz die führenden Namen in der Consumer Electronic, ProfessionalAV sowie Elektronik-Industrie und Automotive unter einem Dachvereint. Die Allianz zählt mehr als 150 Mitglieder, die tausende vonProdukten unter diesem Standard anbieten. Der Verwaltungsrat setztsich aus Vertretern von LG Electronics, Samsung Electronics, SonyPictures Entertainment, Valens und General Motors zusammen.Pressekontakt:Berkeley KommunikationJoachim DreherTel. 089-747262-44Joachim.dreher@berkeleypr.comHDBaseT-Allianz / ValensSandra WelfeldTel. +972-9-762-6945Sandra.welfeld@valens.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/697634/HDBaseT_Alliance_Logo.jpgOriginal-Content von: HDBaseT-Allianz / Valens, übermittelt durch news aktuell