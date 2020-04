HC: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Für die Aktie HC aus dem Segment "Bauwesen" wird an der heimatlichen Börse New York am 07.04.2020, 05:32 Uhr, ein Kurs von 1.73 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir HC auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die HC sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu HC vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die HC. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 11 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 658,62 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1,45 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über HC in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über HC wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,2 und liegt mit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 49,88. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält HC auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.