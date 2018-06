HC: Aktienanalyse vom 30.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "HC2 Holdings":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie HC, die im Segment "Bauwesen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 29.06.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 5,85 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir HC auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die HC 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu HC vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 5,85 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 96,58 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 11,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über HC dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt HC mit einer Rendite von 2,06 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Telecom"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,25 Prozent. Auch hier liegt HC mit 1,19 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.