HCT Group, führender Komplettservice-Anbieter der Kosmetikbranche, übernimmt 100 % der HCT Kent Packaging Ltd.

Los Angeles (ots/PRNewswire) - HCT Group am 2. Juli 2019 offizielleine 100-%-Beteiligung an HCT Kent Packaging Ltd. erworben. Diebeiden Unternehmen kooperieren bereits seit 13 Jahren. HCT Groupfreut sich darüber, das ca. 46.500 Quadratmeter große Werk in Chinaals Alleininhaber zu übernehmen. HCT Kent wurde 2006 gemeinsam vonHCT und Kent Lee gegründet. Die HCT Kent-Anlage verfügt über einevollautomatisierte Fertigungsstraße und ist auf Kunststoffspritzguss,Extrusionsblasformen (EBM) und Spritzblasformen (IBM) spezialisiert.Jenny Hsu, Chief Strategy Officer der HCT Group, kommentiert:"Durch diese Übernahme können wir unsere erstklassigen Design- undInnovationsleistungen noch besser zusammenführen und einevollintegrierte eigene Fertigung aufstellen. Wir wollen das Werkgrößenmäßig verdoppeln, um die Kapazität zu steigern. So können wiraggressiv in Segmente drängen, die wir bislang vernachlässigt haben.Darüber hinaus sind wir jetzt in der Lage, unser Produktangebot zuerweitern und neue Märkte zu erschließen - und das mit den gleichenhohen Qualitätsansprüchen, für die HCT Group schon immer bekanntist."HCT Group ist seit über 25 Jahren ein weltweit führenderKosmetikhersteller und der bevorzugte Komplettservice-Anbieter fürviele der erfolgreichsten Marken der Kosmetikindustrie. DasUnternehmen kooperiert mit Marken in aller Welt. Durch dieseÜbernahme entstehen neue Kapazitäten, um bislang brachliegendeGeschäftsfelder zu erschließen und auf Chinas riesigen Kosmetikmarktvorzustoßen.HCT bereitet sich nach dieser Übernahme auf ein äußersterfolgreiches Jahr vor, erinnert sich aber gleichzeitig inDankbarkeit an die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit KentLee zurück.Pressekontakt:Carley Propst310-496-5374cpropst@hctusa.comOriginal-Content von: HCT Group, übermittelt durch news aktuell