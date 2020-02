HCP Inc: Wie reagieren Sie darauf?

An derBörse notiert HCP Inc per 08.02.2020, 01:00 Uhr bei 36.33 USD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: HCP Inc erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 5,38 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +33,76 Prozent im Branchenvergleich für HCP Inc bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,38 Prozent im letzten Jahr. HCP Inc lag 33,76 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben HCP Inc auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um HCP Inc in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass HCP Inc hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der HCP Inc ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die HCP Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 64,23, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,52, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.