München (ots) - Interhyp, Deutschlands größter Vermittler privaterBaufinanzierungen, hat für sein nachhaltiges Personalmanagement denHCC Award gewonnen. Der Preis würdigt "HumanpotentialförderndesPersonalmanagement" von Unternehmen. Ausschlaggebend war dasEngagement von Interhyp für die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter,das auf einer klaren Strategie und vielfältigen Maßnahmen basiert."Für jeden einzelnen unserer Mitarbeiter wollen wir langfristig dasberufliche Zuhause sein. Sämtliche Personalmaßnahmen sind daraufausgerichtet. Diese Auszeichnung bestätigt uns in unserem Engagementund spornt uns an, diesen Kurs weiterzuverfolgen", sagt Jörg Utecht,CEO der Interhyp Gruppe.Die Personalentwicklung der Interhyp Gruppe basiert auf derGrundhaltung, dass es auf jeden einzelnen Mitarbeiter ankommt. Umdieser Individualität gerecht zu werden, hat die Interhyp Gruppe einausgefeiltes Personalentwicklungskonzept entwickelt. Unter dem Motto"Es beginnt mit Dir" bietet das Unternehmen vielfältige Möglichkeitenan - fachlich wie persönlich. Doch nicht alleine das Angebot machteinen Unterschied. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der InterhypGruppe können sich auf vielfältige Art einbringen. Auch diesePartizipationsmöglichkeiten wurden von der Jury hervorgehoben.Den Sonderpreis "Humanpotentialförderndes Personalmanagement"vergibt das international tätige Forschungs- und BeratungsinstitutGreat Place to Work zusammen mit dem Human Capital Club bereits seit2014. Er wird im Rahmen des Wettbewerbs "Deutschlands besteArbeitgeber" an Unternehmen verliehen, deren Personalführung sich inbesonderem Maße für die Weiterentwicklung und Förderung derMitarbeiter engagiert.Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp und führendeDigi-talangebote mit der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp1.500 Mitarbeiter und ist an 108 Standorten persönlich vor Ort fürihre Kunden und Partner präsent.