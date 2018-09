HCA Healthcare: Kaufen, verkaufen oder halten?

Für die Aktie HCA Healthcare stehen per 20.09.2018, 07:17 Uhr 131,9 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. HCA Healthcare zählt zum Segment "Gesundheitseinrichtungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir HCA Healthcare einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob HCA Healthcare jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die HCA Healthcare-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt HCA Healthcare mit einer Rendite von 76,11 Prozent mehr als 56 Prozent darüber. Die "Health Care Facilities & Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,34 Prozent. Auch hier liegt HCA Healthcare mit 61,77 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die HCA Healthcare-Aktie ein Durchschnitt von 105,17 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 131,92 USD (+25,44 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 126,39 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,38 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für HCA Healthcare ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. HCA Healthcare erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.