HCA Healthcare-Aktie: Investoren aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Finanztrends Video zu Continental



mehr >

Kursziel gesenkt RBC Capital Market senkte das Kursziel für HCA Healthcare Inc (NYSE:HCA) von $291 auf $267 (26,5%) und stellte fest, dass die Aktie am Freitag deutlich überverkauft war (-22%), nachdem sie aufgrund des bekannten Gegenwinds auf dem Arbeitsmarkt um ~5,5% gesenkt worden war. Die Analysten sehen das arbeitsmarktpolitische Umfeld weiterhin als weitgehend vorübergehend an und glauben, dass das Management von HCA gut gerüstet… Hier weiterlesen