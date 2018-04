'HB': Wieland soll 'Wirtschaftsweiser' bleiben

BERLIN (dpa-AFX) - Der Frankfurter Ökonom Volker Wieland soll laut einem Pressebericht für weitere fünf Jahre "Wirtschaftsweiser" bleiben und damit Mitglied im Top-Beratergremium der Bundesregierung.



Darauf einigte sich die Bundesregierung in einer Ressortabstimmung, wie das "Handelsblatt" berichtete. Die Personalie soll demnach nächste oder übernächste Woche vom Bundeskabinett abgesegnet werden. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte dazu am Mittwoch: "Personalspekulationen kommentieren wir wie üblich nicht."

Die Arbeitgeber hatten Wieland für eine weitere Amtszeit im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorgeschlagen. Der 52-Jährige ist Professor für Monetäre Ökonomie an der Goethe-Universität Frankfurt und seit März 2013 Mitglied des Sachverständigenrates.

Die Nominierung Wielands durch die Bundesregierung hatte sich laut Bericht um mehrere Monate verzögert. So hätten das Wirtschafts- sowie das Familienministerium Bedenken angemeldet und auf das sogenannte Bundesgremienbesetzungsgesetz verwiesen, das eine paritätische Besetzung von Frauen und Männern in Bundesgremien vorschreibt. Bislang ist Isabel Schnabel die einzige Ökonomin in dem fünfköpfigen Beratergremium. Da aber keine weibliche Alternative von Wieland in Sicht war, zog das Familienministerium laut Zeitung seinen Einspruch gegen die Personalie in der Ressortabstimmung zurück./hoe/DP/jha