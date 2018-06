'HB': Telekom-Tochter T-Systems will bei Umbau 10 000 Stellen streichen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die seit langem schwächelnde Telekom-Tochter T-Systems will im Zuge ihrer Neuaufstellung offenbar tausende Stellen streichen.



Die Großkundensparte will weltweit in den nächsten drei Jahren rund 10 000 Arbeitsplätze abbauen, 6000 davon in Deutschland, wie das "Handelsblatt" am Donnerstag berichtete. Zunächst sollten die Managementebenen reduziert werden. Von den derzeit 230 Niederlassungen in Deutschland sollten wahrscheinlich 20 erhalten bleiben.

"Das Abbauprogramm wird teuer, auch weil wir es so sozialverträglich wie möglich gestalten wollen, aber diese Investition wird sich lohnen", sagte der neue T-Systems-Chef Adel Al Saleh der Zeitung. Al Saleh stellt T-Sysems gerade neu auf und soll das Unternehmen wieder profitabel machen. Gerade das eher konventionelle Outsourcing-Geschäft bereitet Probleme./mis/stw