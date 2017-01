HB Reavis kündigt die Errichtung eines neuen Wahrzeichens von Warschau an, das den 310 m hohen Foster + Partners Tower einschließt

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Der internationale Bauträger HB Reavis gab heute bekannt, dass ermit den Bauarbeiten am Varso Place begonnen hat, wo dasFlaggschiff-Projekt des Unternehmens im Stadtzentrum von Warschauentstehen soll. Geplant sind 140.000 m² gemischte Nutzflächeneinschließlich eines der höchsten Türme Europas und zweiermittelhoher Gebäude. Die Fertigstellung wird 2020 erwartet. Das Vorzeigeobjekt von Varso Place wird ein Büroturm mit 53Stockwerken sein, der von dem renommierten Architekturbüro Foster +Partners entworfen wurde. Mit seinen 230 Metern Höhe (310 Meter mitder Turmspitze) wird dies das höchste Gebäude in Polen und eines derhöchsten in Europa sein. Die beiden Nebengebäude (21 und 19Stockwerke hoch) werden vom örtlichen Warschauer ArchitektenHermanowicz Rewski gestaltet.Pavel Trenka, CEO der HB Reavis Group, sagte: "Wir sind enormstolz, dass unser Flaggschiff-Bau in Warschau die umfangreicheImmobilienerfahrung von HB Reavis und die innovativen Designs desweltbekannten Unternehmens Foster + Partners zusammenbringen wird,das Hand in Hand mit Hermanowicz Rewski Architects zusammenarbeitet.Wir sind zuversichtlich, dass Varso Place eine außergewöhnlicheDestination werden wird; ein neues Drehkreuz für örtliche undinternationale Geschäfte und Freizeitaktivitäten in Polen."Varso Place wird Platz für große polnische und internationaleUnternehmen sowie Start-up-Unternehmen bieten, die einenprestigeträchtigen und dynamischen Standort im Herzen der Stadtsuchen. Es wird eines der größten Co-Working-Center von Warschaubeheimaten.Im Erdgeschoss wird es eine breite Palette an Einrichtungen undDienstleistungen mit Geschäften, Restaurants und Cafés sowie vieröffentliche Plätze und spektakuläre grüne Dachgärten geben.Darüber hinaus wird eine Reihe von beeindruckendenAussichtsplattformen - einschließlich des höchsten Aussichtpunktesder Stadt auf 230 m Höhe ? Einheimischen und Besuchern gleichermaßeneine einzigartige Aussicht auf die Skyline der polnischen Hauptstadtgewähren.Varso Place wird von modernen Technologien profitieren, die Strom-und Wasserverbrauch sowie die Luftverschmutzung reduzieren, und eswird dadurch das erste Projekt dieser Größenordnung in Polen sein,das nach dem BREEAM-Zertifizierungssystem als "Hervorragend" bewertetwerden wird.Varso Place befindet sich direkt am wichtigstenVerkehrsknotenpunkt der Stadt und verfügt über hervorragendeAnbindungen an Straßenbahnen, Busse und U-Bahn sowie einen direktenZugang zum Hauptbahnhof. Arbeitende und Besucher können von hier auszu Fuß schnell alle wesentlichen Orte im Zentrum der Stadt erreichenund finden Transportverbindungen zu anderen Orten Polens und Europas.Grant Brooker, Head of Studio bei Foster + Partners, der dasDesign-Team in London leitet, sagte: "Wir glauben, dass der VarsoTower einen einzigartigen Platz in der Skyline von Warschau einnehmenwird, aber vor allem wird er eine neue Destination darstellen und zurWiederbelebung dieses Stadtviertels direkt im Herzen der Stadtführen. Das Gebäude beinhaltet qualitativ hochwertige und flexibleBüroflächen und leistet mit seinem verglasten öffentlichen Innenhofim Erdgeschoss und den spektakulären Aussichtsplattformen mitRestaurants und Bars an der Spitze gleichzeitig auch einen wichtigenBeitrag zum Stadtleben. Diese öffentlichen Galerien bieten einenPanoramablick auf die Stadt und sind jedermann zugänglich. Wir freuenuns wirklich darauf, die nächste Entwicklungsphase des Projektseinzuleiten und mit dem Bau zu starten.""Wir sind stolz darauf, zu diesem spektakulären Projektbeizutragen, das diesen Teil von Warschau wiederbeleben wird. UnserHauptziel war es, ein Gebäude zu errichten, das für dieÖffentlichkeit zugänglich ist und Passanten zum Eintreten einlädt. Ansonnigen Tagen werden Gäste und Büroangestellte des Varso Place dieGärten der Kaffeehäuser und die Freizeitflächen genießen können, diesich auf den Dächern des Gebäudes befinden", sagte Stanislaw Rewski,Gesellschafter und Eigentümer von Hermanowicz Rewski Architects.Der Generalunternehmer von Varso Place ist HB Reavis Construction,ein Unternehmen der HB Reavis Group. Der Generalunternehmer von Varso Place ist HB Reavis Construction,ein Unternehmen der HB Reavis Group. Die Bauarbeiten haben imDezember 2016 begonnen und die endgültige Übergabe ist für 2020geplant.