'HB': Ex-Aufsichtsratschef Rehnig rechnet mit Übernahmeangebot für Wirecard

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Erstinvestor und frühere Aufsichtsratsvorsitzende des Zahlungsdienstleisters Wirecard , Klaus Rehnig, spekuliert auf eine Übernahme des Dax -Konzerns.



"Ich rechne damit, dass bald ein internationaler Investor kommen wird und Wirecard kaufen will", sagte er dem "Handelsblatt" (Freitag). Bei einem Angebot würde er seine Aktien verkaufen, so Rehnig. Wieviel Aktien er noch hält, erläuterte er nicht, er sei "gut dabei". Zum Start hielt er eigenen Angaben 20 Prozent, investierte aber zwischenzeitlich in andere Bereiche.

Rehnig war zwischen 2002 und 2008 Aufsichtsratschef von Wirecard. Ins Unternehmen mischt er sich eigenen Aussagen zufolge nicht mehr ein./nas/mis