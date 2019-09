'HB': Commerzbank prüft Verkauf der polnischen mBank

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank denkt bei ihrer Neuausrichtung einem Pressebericht zufolge über den möglicherweise milliardenschweren Verkauf ihrer polnischen Tochter mBank nach.



Ob die Frankfurter das Institut am Ende tatsächlich losschlagen, sei jedoch noch nicht klar, berichtete das "Handelsblatt" am Freitag online und berief sich dabei auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Entscheidungen würden erst nach der Strategiesitzung mit dem Aufsichtsrat am kommenden Mittwoch und Donnerstag erwartet. Einen Tag danach will die Commerzbank ihren Plan Journalisten und Investoren vorstellen.

Eine Commerzbank-Sprecherin wollte sich zu einem möglichen Verkauf der mBank nicht äußern. Das Institut ist an der Warschauer Börse gelistet und wird dort derzeit mit rund 3,1 Milliarden Euro bewertet. Die Commerzbank hält 69,3 Prozent an dem Institut. Durch einen Verkauf der Anteile könnte sie rechnerisch gut zwei Milliarden Euro einnehmen. Das Geld könnte sie in neue Wachstumsinitiativen investieren und die Kosten eines weiteren Umbaus stemmen, schrieb das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise. Allerdings würde die Commerzbank mit der mBank auch eine stabile Ertragsquelle verlieren./stw/kro/fba