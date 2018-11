'HB': Chef der Thyssenkrupp-Aufzugssparte muss gehen

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der seit wenigen Wochen amtierende Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff will einem Bericht zufolge die Leitung der Aufzugssparte austauschen.



Der Vorsitzende des Bereichsvorstands, Andreas Schierenbeck, werde abgelöst, berichtete das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Konzernkreise. Die Personalie solle innerhalb der kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Einen Nachfolger für die Sparte namens Elevator will Kerkhoff nach Möglichkeit in den eigenen Reihen finden.

Hauptgrund für die Trennung ist dem Bericht zufolge der Umstand, dass Schierenbeck selbst gerne Konzernchef geworden wäre. Zudem sei die Sparte trotz der höchsten Gewinnmarge innerhalb des Konzerns hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Kerkhoff wird dem Bericht zufolge nicht nur einen Nachfolger für Schierenbeck finden müssen. Vakant werde auch die Leitung der Handelssparte, wie es in Konzernkreisen hieß. Amtsinhaber Joachim Limberg (64 Jahre) werde Thyssenkrupp altersbedingt verlassen.

Das Unternehmen habe die Informationen nicht kommentiert, hieß es in dem Bericht weiter./zb/edh