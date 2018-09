HBM vermeldet IPO von Y-mAbs Therapeutics – NAV steigt um 2,7 Prozent

Zürich (awp) - Ein weiteres Unternehmen aus dem Beteiligungsportfolio von HBM Healthcare hat den Gang an die Börse geschafft. Y-mAbs Therapeutics hat am Freitag 6 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 16 US-Dollar je Aktie ausgegeben und hat dadurch 96 Millionen US-Dollar eingenommen. Am ersten Handelstag stieg der Aktienkurs um 50 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

HBM beteiligte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten