HBM Healthcare Investments: Tief bewertet?

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie HBM Healthcare Investments am 18.07.2019, 11:09 Uhr, mit dem Kurs von 184.73 CHF. Die Aktie der HBM Healthcare Investments wird dem Segment "Asset Management & Custody Banken" zugeordnet.

Die Aussichten für HBM Healthcare Investments haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für HBM Healthcare Investments beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,08 Prozent und liegt mit 0,56 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,52) für diese Aktie. HBM Healthcare Investments bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei HBM Healthcare Investments in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die HBM Healthcare Investments-Aktie hat einen Wert von 26.32. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (8,83). Wie auch beim RSI7 ist HBM Healthcare Investments auf dieser Basis überverkauft (Wert: 8,83). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für HBM Healthcare Investments.