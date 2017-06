HBC sieht für Outlet-Kette Saks Off 5th in Europa große Möglichkeiten

BRAMPTON (dts Nachrichtenagentur) - Die Kaufhof-Mutter Hudson’s Bay Company (HBC) sieht für ihre neue Outlet-Kette Saks Off 5th in Europa große Möglichkeiten. "Wir sehen längerfristig ein Potenzial für rund 200 Filialen", sagte Wayne Drummond, Europachef von Saks Off 5th, dem "Handelsblatt". Start ist jetzt in Deutschland, der erste Laden eröffnet am Donnerstag in Düsseldorf.

"Wir haben die wirtschaftlichen Bedingungen in vielen Städten intensiv geprüft und sind davon überzeugt, dass unser Konzept an 40 deutschen Standorten funktionieren kann. In einigen Städten wie Berlin oder München sehen wir Potenzial für bis zu drei Filialen", so Drummond. Weitere Länder sind fest eingeplant. "Wir haben erst einmal den Benelux-Markt im Blick und gehen zuerst in die Niederlande", erklärte der Europachef. Bei der Expansion in Deutschland will sich Saks Off 5th nicht nur auf die großen Städte konzentrieren. "Nächstes Jahr eröffnen wir Stores in Freiburg, Bonn und Hannover. In Berlin werden wir wahrscheinlich 2019 mit der ersten Filiale starten", sagte Drummond. Bisher nutzt Saks Off 5th hauptsächlich umgebaute Häuser der bisherigen Kaufhof-Tochter Sportarena. Doch künftig will die Kette auch andere Ladenlokale anmieten oder sogar in Einkaufszentren einziehen. "Wir gehen dahin, wo die Kunden einkaufen wollen. In einigen Städten ist das mitten in der City, in anderen ist es vielleicht eine gut laufende Mall etwas außerhalb der City", so Drummond.