HÄUSER feiert 100 Jahre Bauhaus mit 40 Extraseiten und einer Premium-Edition (FOTO)

Hamburg (ots) -2019 jährt sich die Gründung der stilprägenden Kunstschule Bauhauszum 100. Mal. HÄUSER begleitet das Jubiläumsjahr mit vielenReportagen, Porträts und Hintergrundgeschichten zuBauhaus-Entwicklungen, die bis heute als Schlüsselentwürfe derModerne gelten. Den Auftakt bildet die heute erscheinendeHÄUSER-Ausgabe (Nr. 6/18). Auf 40 zusätzlichen Seiten würdigt dieRedaktion die fortschrittliche Denkweise und die bedeutende Historieder Kunstschule und zeigt, wie zeitgenössische Architektur im Sinnedes Bauhauses aussieht.Die Festausgabe (10,50 Euro) wird es auch in einer Premium-Editionzum Sammeln geben. Als Buch gebunden und mit kunstvoll gestaltetemSchutzumschlag wird sie zum Preis von 14,90 Euro während des gesamtenJubiläumsjahrs im ausgewählten Fachhandel sowie in allen relevantenVerkaufsstellen rund um die Bauhaus-Feierlichkeiten zu haben sein.Durch das Jubiläumsjahr 2019 ziehen sich zwei Serien, die inAusgabe 6/18 beginnen. Eine widmet sich den wichtigsten Protagonistendes Bauhauses, von Mies van der Rohe über Ernst Neufert bis zu MarcelBreuer. Die zweite stellt Menschen vor, die heute das Erbe derlegendären Schule bewahren und ihre zeitlosen Ideen vermitteln."Die Errungenschaften des Bauhauses sind epochal und ihre Wirkungauf alle Bereiche der Gestaltung dauert auch 100 Jahre nach Gründungdes Bauhauses noch an", sagt HÄUSER-Chefredakteurin Anne Zuber."Häuser steht genau für jene Wohnhausarchitektur, die ihre Wurzeln inden zwanziger Jahren des vorangegangenen Jahrhunderts hatte - einguter Grund für unsere Premium-Edition im Jubiläumsjahr."Auch der diesjährige HÄUSER-AWARD, den die Redaktion gemeinsam mitdem Bund Deutscher Architekten (BDA), dem Verband Privater Bauherrene.V. (VPB),JUNG und Parkett Dietrich verleiht, steht im Zeichen desBauhauses. Die Ergebnisse des Wettbewerbs unter dem Motto "In derTradition der Moderne" veröffentlicht HÄUSER im März 2019.Über HÄUSERHÄUSER ist das Premium-Magazin für internationale Architektur undDesign und genießt mit seinem ausgeprägten Gespür für Zeitläufe,Entwicklungen und Trends seit mehr als 35 Jahren größten Respekt inder Architektur- und Designszene. Im Fokus stehen Einfamilienhäuser,Umbauten und Renovierungen - auf höchstem Niveau. HÄUSER zeigt seinenLesern in opulenten Bildern Innen- und Außenwelten und gibtdetaillierte Informationen zu Materialien, Bauweisen und Plänen. Mitdem renommierten HÄUSER-Award zeichnet das Magazin einmal im Jahrinnovative und zukunftsfähige Architektur aus.