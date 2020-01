HÄUSER-AWARD 2021: Deutschlands Premium-Architektur-Magazin HÄUSER sucht die besten nachhaltigen Häuser / Renommierter Architekturwettbewerb wird bereits zum 20. Mal ausgelobt (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Klimawandel und die knapper werdenden Ressourcen stellenauch das Planen und Bauen vor ganz neue Herausforderungen. Der HÄUSER-AWARD 2021widmet sich deshalb dem Thema Nachhaltigkeit: Wie gehen Architekten mit diesenVeränderungen um, welche klugen Ideen und kreativen Konzepte gibt es? HÄUSER,das High-Class-Magazin für moderne Architektur und Design, sucht für denHÄUSER-AWARD 2021 ab sofort die besten nachhaltigen Wohnbauten."Wir suchen intelligent geplante, gestalterisch anspruchsvolle Häuser, dieebenso zeitgemäß wie zukunftsfähig sind. Dabei können unterschiedlichste AspekteBerücksichtigung finden: der schonende Umgang mit Grund und Boden, eineffizientes Energiekonzept, eine umweltfreundliche Materialwahl oder dieVerwendung neuer Technologien, Konstruktionsmethoden und innovativer Baustoffe,"erklärt HÄUSER-Chefredakteurin Anne Zuber. "Nachhaltig ist auch ein geschicktorganisierter Grundriss, der sich langfristig wandelnden Ansprüchen undLebenssituationen anpasst. Außerdem ist es ein Gebot der Stunde, Bestehendes zuerhalten und länger zu nutzen. Daher suchen wir neben Neubauten ausdrücklichauch Umbauten oder Erweiterungen." Bei allen Einreichungen sollten dienachhaltigen Aspekte aus der Projektbeschreibung eindeutig hervorgehen undanhand der Pläne und Fotos nachvollziehbar sein. Teilnahmeberechtigt sindArchitekten aus ganz Europa. Die Teilnahme ist kostenlos.Der international renommierte Architekturwettbewerb HÄUSER-AWARD wird bereitszum 20. Mal ausgerufen. Die HÄUSER-Redaktion verleiht den jährlichausgeschriebenen Architekturpreis gemeinsam mit dem Bund Deutscher Architekten(BDA), dem Verband Privater Bauherren e.V. (VPB), JUNG und Parkett Dietrich.Ausgelobt wird ein Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro. Zusätzlich zahlt der VPBjedem Bauherrn eines preisgekrönten Hauses eine Prämie von 1.000 Euro. Dieseentfällt, wenn der Bauherr zugleich der Architekt des Hauses ist. Auch 2021verleiht HÄUSER in Kooperation mit Parkett Dietrich außerdem den Interior-Preis,der mit einem weiteren Preisgeld von 2.000 Euro dotiert ist.Einsendeschluss ist Montag, der 4. Mai 2020. Es gilt das Datum des Poststempels.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs veröffentlichtHÄUSER voraussichtlich im März 2021. Die Gewinner werden außerdem im Rahmeneiner Preisverleihung offiziell bekanntgegeben und geehrt. Zudem werden diebesten Projekte in einem Buch vorgestellt, das zum gleichen Zeitpunkt im PrestelVerlag München erscheinen wird. Des Weiteren ist geplant, die jeweiligenSiegerprojekte in Kooperation mit dem Nachrichtensender n-tv in Form vonKurzfilmen zu präsentieren.Detaillierte Informationen zu den Wettbewerbsbedingungen sowie dieTeilnahmeformulare können im Internet unter www.haeuser-award.de abgerufenwerden.Die Gewinner des HÄUSER-AWARD 2020 werden in der HÄUSER Ausgabe 02/2020vorgestellt, die am 2. März 2020 erscheint.Über HÄUSERHÄUSER ist das Premium-Magazin für internationale Architektur und Design undgenießt mit seinem ausgeprägten Gespür für Zeitläufe, Entwicklungen und Trendsseit über 40 Jahren größten Respekt in der Architektur- und Designszene. ImFokus stehen Einfamilienhäuser, Umbauten und Renovierungen - auf höchstemNiveau. HÄUSER zeigt seinen Lesern in opulenten Bildern Innen- und Außenweltenund gibt detaillierte Informationen zu Materialien, Bauweisen und Plänen. Mitdem renommierten HÄUSER-Award zeichnet das Magazin einmal im Jahr innovative undzukunftsfähige Architektur aus.Pressekontakt:Andrea KramerPR / Kommunikation HÄUSERGruner + Jahr GmbHTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 38 47E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.guj.dewww.haeuser-award.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41307/4484498OTS: Gruner+Jahr, HÄUSEROriginal-Content von: Gruner+Jahr, HÄUSER, übermittelt durch news aktuell