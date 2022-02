HAVN Life sichert sich Bestellung für Verkauf von kontrollierter Substanz an Revive Therapeutics Ltd. zur Verwendung in klinischer Forschung

Quelle: IRW Press

Natürlich gewonnenes GMP-Psilocybin wird über Vertriebspartner Mycrodose Therapeutics Inc. an University of Wisconsin-Madison, die vertragsgebundene Forschungsorganisation von Revive Therapeutics, exportiert

24. Februar 2022, Vancouver (British Columbia) – HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN, OTC: HAVLF, FWB: 5NP) („HAVN Life“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das die standardisierte Extraktion von psychedelischen Wirkstoffverbindungen für die Forschung als potenzielle Arzneistoffe zur Unterstützung der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung