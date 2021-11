HAVN Life Sciences-Aktie: Eine Trendwende ist in weiter Ferne!

Bereits seit Anfang des Jahres kennt HAVN Life Sciences nur eine Richtung und das ist die südliche. So kam es zu einem Rücklauf von etwa 0,99 EUR bis auf aktuell 0,169 EUR. Damit verlor der Anteilschein in der Spitze mehr als 85 %. Der Blick auf den Chart zeigt auch auf, dass von Trendwende und Bodenbildung noch nichts in Sicht ist. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung