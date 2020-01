HAVI eröffnet nachhaltiges Logistikzentrum in Wunstorf (FOTO)

Duisburg (ots) - Am 17. Januar 2020 wurde das Logistikzentrum von HAVI undProjektentwickler Verdion feierlich eröffnet. Zusammen mit dem neuen Standortwird in Kürze auch die unternehmenseigene LNG-Tankstelle auf dem Gelände inBetrieb genommen. Der Food Service Logistiker mit Kunden aus derSystemgastronomie eröffnet mit Wunstorf seinen neunten Standort in Deutschland.Langfristig werden dort bis zu 200 Mitarbeiter tätig sein.Neben HAVI und Verdion feierten auch die Stadt Wunstorf, die Region Hannover,das Bauunternehmen Klebl und viele Projektbeteiligte die pünktliche Übergabe desneuen Standortes. "Das 15.000 m2 große Distributionszentrum ist für HAVI nichtnur ein neuer Standort, sondern auch ein Meilenstein innerhalb unsererNachhaltigkeitsstrategie", sagt Roland Schmidt, Vorsitzender derGeschäftsführung HAVI Logistics Deutschland." Wunstorf sei ein exzellenterStandort für das Netzwerk von HAVI. Durch die optimierte Netzwerkstruktur werdendie Belieferungstouren des Logistikers im Großraum Niedersachsen deutlichkürzer. So wird nicht nur der CO2-Ausstoß verringert, sondern auch die Nähe zumKunden gestärkt. "Wir erbringen erstklassige Dienstleistungen für unsere Kundenund schaffen hier Kapazitäten für weiteres Wachstum. Das geht nur mit einerengagierten Belegschaft. Daher freue ich mich besonders auf unser wachsendesTeam hier vor Ort, mit aktuell knapp 100 Mitarbeitern", so Schmidt.Nachhaltigkeit im FokusDie unternehmenseigene LNG-Tankstelle auf dem Gelände ergänzt das wachsendeLNG-Netzwerk in Niedersachsen. HAVI hat aktuell eine der größten LNG-Flotten inDeutschland und baut das Engagement schrittweise aus. In Wunstorf werden imBereich der schweren Nutzfahrzeuge ausschließlich LNG-LKW der Marke Scaniaeingesetzt, aktuell 17. Der Geschäftsführer Operations HAVI LogisticsDeutschland, Torsten Oldhues, erläutert die Nachhaltigkeitsstrategie von HAVI:"Bis 2030 werden wir den CO2-Ausstoß für jede gelieferte Tonne Ware um 40Prozent reduzieren. Neben unserer wachsenden LNG-Flotte setzen wir dabei unteranderem auf eine umweltschonende Gebäudetechnik mit CO2-neutralerKälteerzeugung, 100 Prozent Grünstrom und Wärmerückgewinnung."Auch Rolf-Axel Eberhardt, Bürgermeister Stadt Wunstorf, äußert sich positivdazu: "Ich freue mich, dass sich mit HAVI ein Logistiker in Wunstorf ansiedelt,der auf Nachhaltigkeit setzt. Diese Firmenphilosophie trifft den Zeitgeist. Ichhoffe zudem, dass es ein langfristiges Engagement von HAVI in Wunstorf wird".Stephan Dalbeck, Business and Portfolio Director von Verdion, ergänzt: "Bereitsbei der Entwicklung der Immobilie haben wir den Fokus auf das ThemaNachhaltigkeit gesetzt. So wurden beispielsweise nachhaltige und, wo möglich,regionale Baustoffe verarbeitet und auf deren Recyclingfähigkeit geachtet.Aktuell wird die Immobilie nach der "DGNB Gold Zertifizierung der DeutschenGesellschaft für Nachhaltiges Bauen" zertifziert."Klebl GmbH war der ausführende Generalunternehmer. Jones Lang LaSalle dervermittelnde Makler.Über HAVIHAVI ist ein globales, eigentümergeführtes Unternehmen, das auf die Innovation,das Management und die Optimierung von Lieferketten führender Markenspezialisiert ist. Angeboten werden ganzheitliche, integrierte Lösungen entlangder gesamten Supply Chain vom Rohstoff bis zum Kunden. Die Services reichen vonder Marketinganalyse, über Packaging Services und Supply Chain Management biszur Logistik. Gegründet im Jahr 1974 beschäftigt HAVI mehr als 10.000Mitarbeiter und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Zu den Kunden zählenunter anderem McDonald´s, IKEA, Subway, Starbucks, KFC und Shell. MehrInformationen unter HAVI.comÜber HAVI Logistics GmbH DeutschlandIn Deutschland ist HAVI an insgesamt 9 Standorten mit rund 1.300 Mitarbeiternvertreten. Zu den Kunden in Deutschland zählen unter anderem bekannte Marken wieMcDonald's, Nordsee, KFC und Vapiano. Nachhaltigkeit ist für HAVI bereits seitJahren eine wichtige Säule der Unternehmensstrategie. Mit seinem Beitritt zurScience Based Targets initiative (SBTi) im Mai 2019 hat HAVI sich auch offiziellverpflichtet, seinen CO2-Fußabdruck noch weiter zu verringern. Dafür setzt dasUnternehmen unter anderem auf die LNG-Technologie, nachhaltige Gebäudetechnikmit einer CO2-neutralen Kälteanlage, 100 Prozent Grünstrom, Wärmerückgewinnungund Recycling-Services.Pressekontakt:Susanne Seiling Head of Communications, LogisticsHAVI Logistics GmbHHochstraße 179, 47228 Duisburg, GermanyPresse.DE@havi.comHAVI.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140143/4495054OTS: HAVI Logistics GmbHOriginal-Content von: HAVI Logistics GmbH, übermittelt durch news aktuell