HAVEN - ABOVE SKY: Drehstart für Sci-Fi-Epos von Tim Fehlbaum (FOTO)

München (ots) -Derzeit laufen die Dreharbeiten für HAVEN - ABOVE SKY vonRegisseur Tim Fehlbaum - ein bildgewaltiges Science-Fiction-Spektakelfür die große Kinoleinwand. Constantin Film wird den Film 2019/20 insKino bringen.Inhalt: In nicht allzu ferner Zukunft, nach einer globalenKatastrophe, die fast die gesamte Menschheit ausgelöscht hat, wirdAstronautin BLAKE (Nora Arnezeder) von der Weltraumkolonie Kepler aufdie Erde zurückgeschickt und muss eine Entscheidung treffen, die dasSchicksal der Bevölkerung auf beiden Planeten besiegeln wird.Nach ihrem ersten gemeinsamen und vielfach preisgekröntenEndzeit-Thriller, HELL, setzen Regisseur Tim Fehlbaum und dieProduzenten Thomas Wöbke (JENSEITS DER STILLE, CRAZY, HELL) sowieRuth Waldburger (L'ENFANT D'EN HAUT - SISTER, HELL, FORTUNA) beiHAVEN - ABOVE SKY ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und konntenauch diesmal Kameramann Markus Förderer (HELL, INDEPENDENCE DAY:WIEDERKEHR, I ORIGINS) für das Projekt gewinnen. Tim Fehlbauminszeniert einen internationalen Cast nach einem gemeinsamen Drehbuchmit Mariko Minoguchi, allen voran Nora Arnezeder ("Mozart in theJungle") in der Hauptrolle der Astronautin "Blake" neben u.a. IainGlen ("Game of Thrones", RESIDENT EVIL), in der Rolle desAntagonisten "Gibson", Sarah-Sofie Boussnina (MARIA MAGDALENA) als"Narvik", Sope Dirisu (THE HUNTSMAN & THE ICE QUEEN) als "Tucker",Sebastian Roché ("The Man in the High Castle") als "Blake's Father"und Joel Basman (UNTER DEM SAND) in der Rolle von "Paling".HAVEN - ABOVE SKY ist eine deutsch-schweizerische Produktion derBerghausWöbke Filmproduktion (Thomas Wöbke, Philipp Trauer) und VegaFilm (Ruth Waldburger) in Co-Produktion mit Constantin Film(Constanze Guttmann) und Babelsberg Film (Katja Hörstmann). ExecutiveProducer bei Constantin Film sind Martin Moszkowicz sowie ChristophMüller, ebenso Executive Producer sind Christoph Fisser, CharlyWoebcken, Henning Molfenter (Babelsberg Film) und Roland Emmerich.HAVEN - ABOVE SKY im Verleih von Constantin Film wurde gefördert vonDFFF, FFF, FFA, MBB, FFHSH, BAK, Zürcher Filmstiftung, dem KantonBasel, sowie FISS und wird noch bis Ende November an Drehorten inDeutschland und der Schweiz gedreht.Kinostart 2019/20 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Nora Arnezeder, Iain Glen, Sarah-Sofie Boussnina, SopeDirisu, Sebastian Roché, Joel Basman, Bella Bading, uvm.Drehbuch: Tim Fehlbaum, Mariko Minoguchi, Co-Autorin: Jo RogersRegie: Tim FehlbaumKamera: Markus FördererProduzenten: Thomas Wöbke, Philipp Trauer (BerghausWöbkeFilmproduktion), Ruth Waldburger (Vega Film),Produzentin Constantin Film: Constanze GuttmannCo-Produzentin: Katja Hörstmann (Babelsberg Film)Executive Producer: Martin Moszkowicz, Christoph Müller (ConstantinFilm), Christoph Fisser, Charly Woebcken, Henning Molfenter(Babelsberg Film) und Roland EmmerichUnter www.constantinfilm.medianetworx.de steht das First-Look-Fotozum Download zur Verfügung.Für Rückfragen:Constantin FilmFilmpresseTel.+49 (89) 44 44 60 100E-Mail: filmpresse@constantin-film.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell