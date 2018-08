HARTMANN hält Kurs auf Wachstumsziel 2018

Heidenheim (ots) -- Nachfrage in den medizinischen Kernsegmenten: Halbjahres-Umsatzwächst um 3,0 % auf 1.036,8 Mio. EUR- EBIT liegt mit 61,1 Mio. EUR im Rahmen der Erwartungen- Ausblick 2018 für Umsatz und EBITbestätigtDie HARTMANN GRUPPE, ein international führender Anbieter vonMedizin- und Hygieneprodukten, bleibt im Jubiläumsjahr 2018 aufWachstumskurs. Der Konzernumsatz legte in den ersten sechs Monatentrotz fortgesetzter negativer Währungseffekte um 3,0 % auf 1.036,8Mio. EUR zu. Ohne die Umsatzeinbußen durch den starken Euro, die sichvor allem in Amerika und Asien auswirkten, hätte das Wachstumannähernd 5 % betragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)bewegte sich mit 61,1 Mio. EUR erwartungsgemäß um 6,5 % unter demVorjahreswert. Ausschlaggebend hierfür waren der Preisdruck in denMärkten, höhere regulatorische Kosten sowie die mit den Struktur- undWachstumsinvestitionen verbundenen Aufwendungen. So hat HARTMANN inden zurückliegenden Monaten den Vertrieb in Deutschland undFrankreich wesentlich ausgebaut. Zusätzlich werden die Investitionenin den Vertrieb im Wachstumsfeld der modernen Wundbehandlungverstärkt. Mit einer positiven Nettofinanzposition von rund 45 Mio.EUR und einer Eigenkapitalquote von über 60 % ist HARTMANN finanziellweiterhin robust aufgestellt und kann die Zukunftsinvestitionen auchin der zweiten Jahreshälfte mit Nachdruck vorantreiben."HARTMANN hat in den ersten sechs Monaten 2018 seine gutestrategische Aufstellung und Wettbewerbsfähigkeit bewiesen", betontChief Executive Officer Andreas Joehle. "Wir haben die Effekte durchPreisdruck und Euro-Aufwertung gut ausgleichen können und liegen mitunserem Wachstum auf Höhe der Erwartungen. Auch ergebnisseitig sindwir auf Kurs und haben trotz der Zusatzbelastungen durch unsereZukunftsprojekte einschließlich der Umsetzung derEU-Medizinprodukteverordnung ein den Umständen entsprechendzufriedenstellendes EBIT erzielt." Auf Basis der Ergebnisse desersten Halbjahres bestätigt HARTMANN den Ausblick für das gesamteGeschäftsjahr 2018 mit einem moderaten Umsatzanstieg bei einemmoderaten Rückgang des EBIT.HARTMANN übernehme aber nicht nur Verantwortung für das eigeneUnternehmen, sondern darüber hinaus ebenso aktiv fürgesellschaftliche Themen - auch und gerade im Jubiläumsjahr. Joehle:"Mit dem HARTMANN Zukunftsforum haben wir im Juni eine völlig neuePlattform geschaffen, die Impulse für die Zukunft desGesundheitswesens setzt - ob es um die Bewältigung des demografischenWandels, der voranschreitenden Digitalisierung oder insbesondere desFachkräftemangels in der Pflege geht. Wir sind überzeugt, dassUnternehmen wie unseres für die Verbesserung der Pflegesituationweitaus mehr Verantwortung übernehmen können und möchten im Rahmeneiner Pflegeoffensive zukünftig mit gutem Beispiel vorangehen."Medizinische Kernsegmente legen zuDas Segment Wundmanagement übertraf mit einem Umsatz von 228,7Mio. EUR den Vergleichswert 2017 um 1,9 %. Das Wachstum beruhtevorwiegend auf der belebten Nachfrage nach superabsorbierenden undantibakteriellen Wundauflagen, dem Behandlungskonzept HydroTherapyund dem Bereich Personal Healthcare. Im Segment Inkontinenzmanagementnahm der Umsatz um 7,8 % auf 344,5 Mio. EUR zu. NegativeWährungseffekte wurden durch die Einbeziehung der Umsätze von LINDORin Spanien deutlich überkompensiert. Das Skintegrity-Konzept für einganzheitliches Inkontinenzmanagement und die IAD-Prophylaxe(Inkontinenz Assoziierte Dermatitis) leistete auch im zweiten Quartalwachsende Beiträge zum Segmentumsatz.Im Segment Infektionsmanagement hat HARTMANN einen Umsatzanstiegvon 1,0 % auf 252,3 Mio. EUR erreicht. Produkte für das OP-Managementund Untersuchungshandschuhe konnten ebenso wie die Lösungen für dasDesinfektionsmanagement währungsbereinigt den Vorjahreswertübertreffen. Das Segment Weitere Konzernaktivitäten liegt mit einemUmsatz von 211,3 Mio. EUR währungsbedingt leicht unterVorjahresniveau.Der Anstieg des Konzernumsatzes beruhte weitgehend auf derpositiven Entwicklung im europäischen Ausland. Die GesamtregionEuropa (ohne Deutschland) erreichte ein Plus von 6,0 %. InDeutschland konnte HARTMANN die Vorjahreszahlen leicht übertreffen.Außerhalb Europas wurde das moderate Wachstum durch negativeWechselkurseffekte überlagert.Für weiterführende Informationen zur HARTMANN GRUPPE besuchen Sieuns unter https://hartmann.info/Pressekontakt:Dominik PlonnerPAUL HARTMANN AGTel.: +49 7321 36 1380E-Mail: Dominik.Plonner@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell