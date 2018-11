HARTMANN bleibt auf Wachstumskurs

Heidenheim an der Brenz (ots) -- Solides Wachstum in medizinischen Kernsegmenten:Neunmonatsumsatz steigt um 3,2 % auf 1.563,9 Mio. Euro- EBIT liegt mit 90,3 Mio. EUR im Rahmen der Erwartungen- Ausblick 2018 für Umsatz und EBIT bestätigtZwischen Januar und September 2018 konnte die HARTMANN GRUPPE, eininternational führender Anbieter von Medizin- und Pflegeprodukten,ihren Konzernumsatz trotz schwieriger Marktbedingungen auf 1.563,9Mio. EUR steigern. Dies entspricht einem moderaten Anstieg von 3,2 %gegenüber dem Vorjahr.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 90,3 Mio. EUR(Vorjahr: 93,4 Mio. EUR) und damit um 3,3 % unter dem Wert von 2017.Maßgeblich für den leichten Rückgang des EBIT waren der allgemeinePreisdruck in den Absatzmärkten, anhaltend hohe regulatorische Kostenund die Aufwendungen für Struktur- und Wachstumsinvestitionen. Miteiner soliden Nettofinanzposition von rund 66 Mio. EUR und einerEigenkapitalquote von über 60 % bleibt HARTMANN finanziell weiterhinrobust aufgestellt.Das dritte Quartal 2018 bestätigt die Wettbewerbsfähigkeit vonHARTMANN: "Wir haben es geschafft, die Auswirkungen des Preisdruckssowie der Wechselkurseffekte zu kompensieren und unser Wachstum aufKurs zu halten", sagt Andreas Joehle, Vorstandsvorsitzender der PaulHartmann AG. "Trotz der Aufwendungen durch Struktur- undWachstumsprojekte, den Investitionen in die Vertriebsorganisationenund die Umsetzung der EU-Medizinprodukte-verordnung liegen wir auchbeim EBIT im Rahmen der Erwartungen." Auf Basis der Ergebnisse derersten neun Monate bestätigt HARTMANN den Ausblick mit einemmoderaten Umsatzwachstum und einem moderaten Rückgang des EBIT fürdas Gesamtjahr 2018. Joehle weiter: "Mit den Zukunftsinvestitionenverschafft sich HARTMANN mittel- bis langfristig Wettbewerbsvorteileund erschließt zusätzliche Marktpotenziale für eine nachhaltigerfolgreiche Zukunft."Solides Wachstum in den medizinischen KernsegmentenDas Segment Wundmanagement erzielte einen Umsatz von 351,4 Mio.EUR und übertraf damit den Vergleichswert des Vorjahres um 3,9 %. DasWachstum ist vor allem auf die steigende Nachfrage nachsuperabsorbierenden und antibakteriellen Wundauflagen, auf dasHydroTherapy Behandlungskonzept und den Bereich Personal Healthcarezurückzuführen.Der Umsatz des Segments Inkontinenzmanagement stieg um 5,4 % auf516,8 Mio. EUR. Die Einbeziehung der Umsätze von LINDOR, dessenIntegration im Rahmen der Erwartungen liegt, konnte die negativenAuswirkungen der Wechselkurse mehr als kompensieren. DasSkintegrity-Konzept für das ganzheitliche Inkontinenzmanagement unddie IAD-Prophylaxe (Inkontinenz Assoziierte Dermatitis) trugen erneutmit steigendem Anteil zum Umsatzwachstum des Segments im drittenQuartal bei.Im Segment Infektionsmanagement stieg der Umsatz um 2,0 % auf372,7 Mio. EUR. Dank eines moderaten organischen Wachstums in Höhevon 3,6 % übertraf der Umsatz mit OP-Produkten undUntersuchungshandschuhen trotz der Wechselkurseffekte denVorjahreswert, ebenso der Verkauf von Lösungen für dasDesinfektionsmanagement. Das Segment Weitere Konzernaktivitätenerwirtschaftete einen Umsatz von 323,0 Mio. EUR, der mit 0,6 % leichtüber dem Vorjahresniveau lag.Der Anstieg des Konzernumsatzes basierte im Wesentlichen aufpositiven Entwicklungen in europäischen Ländern außerhalb desHeimatmarktes des Konzerns. Europa (ohne Deutschland) insgesamterzielte einen Zuwachs von 5,7 %. In Deutschland konnte HARTMANN dieVorjahreswerte um 1,2 % übertreffen. Außerhalb Europas wurde dasmoderate Wachstum von 2,6 % durch negative Wechselkurseffekteüberlagert.Für weiterführende Informationen zur HARTMANN GRUPPE besuchen Sieuns unter https://hartmann.info/Pressekontakt:Dominik PlonnerPAUL HARTMANN AGTel.: +49 7321 36 1380E-Mail: Dominik.Plonner@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell