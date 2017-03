HARTMANN GRUPPE übernimmt Inkontinenzmarke von P&G in Spanien und Portugal

Heidenheim (ots) - Mit der Übernahme positioniert sich HARTMANNals einer der führenden Anbieter für Inkontinenzprodukte fürErwachsene in der RegionDie HARTMANN GRUPPE, ein international führender Anbieter vonMedizin und Pflegeprodukten, gab heute seine Übernahmepläne fürLindor, eine Marke von Procter & Gamble, bekannt. Lindor ist improfessionellen Pflegebereich eine der bekanntesten Inkontinenzmarkenfür Erwachsene in Spanien und Portugal. Die Transaktion soll bis Endedes zweiten Quartals im Geschäftsjahr 2017 vollzogen werden undunterliegt der Genehmigung der lokalen Kartellbehörde.Im Rahmen des Übernahmevertrags wird HARTMANN alleP&G-Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Lindor-Produktsortiment(Lindor, Salvacamas, Lindor Care, Lindor Pants), geistiges Eigentum,Mitarbeiterverträge sowie einen 25.000 Quadratmeter großenProduktionsstandort in Montornés, Spanien, erwerben.Auftrieb für HARTMANNs Profil in der RegionMit dieser Übernahme positioniert sich HARTMANN als einer derführenden Anbieter für Inkontinenzprodukte für Erwachsene in Spanienund Portugal."Durch diese Übernahme wird HARTMANN einer der bedeutendstenAkteure auf dem Inkontinenzmarkt für Erwachsene in Spanien undPortugal," erklärt Andreas Joehle, Vorstandsvorsitzender der HARTMANNGRUPPE. "Sie wird unsere lokale fachliche Präsenz auf demInkontinenzmarkt erweitern und uns die Möglichkeit eröffnen,Synergien auf Konzernebene in Bezug auf unseren Geschäftsbetrieb, dieProduktion und Lieferkette zu erzielen."Nach Ansicht von Andreas Joehle wird die Transaktion HARTMANNermöglichen, Cross-Selling-Optionen zu schaffen. Dank desUmsatzvolumens und der Markenbekannheit von Lindor soll sich zudemder Marktzugang zu Großhändlern, Apotheken und Allgemeinärztenverbessern.Im vergangenen Geschäftsjahr (2015-2016) erzielte Lindor einenUmsatz von 75 Millionen Euro. Der Großteil des Umsatzes kommt aus demApothekengeschäft. Der kleinere Anteil von öffentlichenInstitutionen, wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.Alternde Bevölkerung und Inkontinenz in Spanien und PortugalHARTMANN wird im weiterhin wachsenden Pflegeheimmarkt aufkosteneffiziente Lösungen fokussieren, die sowohl Pflegekräften alsauch Patienten praktischen Mehrwert bringen. Das Regionalteam wirdsich einerseits auf erstattungsfähige Produkte für die häuslichePflege, andererseits auf Up- und Cross-Selling-Ansätze über dieApotheken konzentrieren.2016 ergab eine Studie des spanischen Statistikamts, dass derAnteil der über 65-Jährigen in der Bevölkerung gegenwärtig 18,7Prozent beträgt. In Prognosen wird davon ausgegangen, dass die Wertebis 2031 auf 25,6 Prozent und bis 2066 auf 34,6 Prozent steigen. "80Prozent aller Menschen in Pflegeheimen sind inkontinent", so MarcPerez, Regional Director Western Europe der HARTMANN GRUPPE."Betrachten wir speziell Spanien, liegt dieser Wert ebenfalls bei 80Prozent. Das vorausschauende Handeln und das Anpassen an dieAuswirkungen des demographischen Wandels, in Verbindung mit dersteigenden Zahl chronischer Erkrankungen und schrumpfenderGesundheitssysteme, haben uns in eine gute Position für diesestrategische Übernahme gebracht."Für weiterführende Informationen zur HARTMANN GRUPPE besuchen Sieuns unter https://hartmann.info/.Pressekontakt:Philipp HellmichPAUL HARTMANN AGTel.:+49 7321 36 1313E-Mail: philipp.hellmich@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell