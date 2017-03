HARTMANN GRUPPE setzt nachhaltiges Wachstum fort (FOTO)

Heidenheim (ots) -Fokus auf Mehrwert für Patienten und Anwender zahlt sich ausDie HARTMANN GRUPPE, ein international führender Anbieter vonMedizin- und Pflegeprodukten, knüpfte im Jahr 2016 mit einemorganischen Wachstum von 3,3 % an die Dynamik des Vorjahres an undübertraf in allen Segmenten den Vergleichswert von 2015. UnterBerücksichtigung negativer Währungseffekte sowie Akquisitionen undDesinvestitionen legte der Konzernumsatz um 2,3 % auf 1.986,5 Mio.EUR zu. Das EBIT kletterte um 4,9 % auf 139,1 Mio. EUR, während sichdas Konzernergebnis nach Steuern um 6,3 % auf 90,1 Mio. EURverbesserte. Mit einer mehr als verdoppelten Nettoliquidität undeiner Eigenkapitalquote von über 60 % kann die HARTMANN GRUPPE weiterin ihr Wachstum investieren.Innovative Behandlungskonzepte treiben WachstumMehr Umsatz, mehr Ergebnis, mehr finanzieller Spielraum - dieHARTMANN GRUPPE blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016zurück. Hinter der positiven Entwicklung steht der Markterfolginnovativer Produkte und Behandlungskonzepte mit einem direktenpraktischen Nutzen für die Patienten und das handelnde medizinischePersonal. "Wir sind in unseren Märkten ein führender Anbieter, derdie Gesundheit der Menschen weiter verbessern will und einenganzheitlichen strategischen Ansatz in der Gesundheitsversorgungverfolgt", kommentiert Chief Executive Officer Andreas Joehle."Diesem Ziel sind wir 2016 einen weiteren Schritt näher gerückt." DieUmsatzerlöse im Segment Wundmanagement stiegen um 2,0 % auf 433,7Mio. EUR, bei einem organischen Wachstum von 3,6 %. ZentralerWachstumstreiber mit zweistelligen Umsatzzuwächsen war erneut dasinnovative Behandlungskonzept HydroTherapy. Im Bereich PersonalHealth Care stießen die neuen Selbsttests unter der Marke Veroval vomStart weg auf hohe Nachfrage. HARTMANN ist durch diese strategischeErgänzung des Apotheken-Sortiments in vielen Märkten der führendeAnbieter von Produkten, mit denen der Kunde sich in verschiedenstenKategorien, u.a. auf Allergien oder Unverträglichkeiten, selbsttesten kann.Der Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement wuchs organisch um 1,4% und lag trotz negativer Wechselkurseffekte mit 644,9 Mio. EURgeringfügig über dem Niveau des Vorjahres. Die komfortablenInkontinenzslips MoliCare Mobile konnten ebenso wie dieHautpflegeserie Menalind ihren Wachstumskurs fortsetzen. Die Qualitätder Inkontinenzprodukte bewies im Februar 2017 auch StiftungWarentest. MoliCare und MoliForm belegten in ihren Segmenten jeweilsdie Spitzenposition im Test.Das Geschäftssegment Infektionsmanagement erreichte ein Umsatzplusvon 2,9 % auf 479,3 Mio. EUR. Das organische Wachstum von 3,6 %beruhte vorwiegend auf OP-Sets, Einweginstrumenten und -Handschuhensowie dem Sortiment für die Hände- und Flächendesinfektion. Dabeiunterstützten die Initiativen von HARTMANN zur Erhöhung derHygiene-Compliance in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.Im Segment Weitere Konzernaktivitäten steigerte die HARTMANNGRUPPE ihren Umsatz um 5,7 % (organisch: 5,8 %) auf 428,5 Mio. EUR.Hierzu trug insbesondere die Kneipp-Gruppe durch ihre Strategie"Kneipp wirkt. Natürlich." bei. Die CMC-Gruppe übertraf mit ihrenHandelsmarken die Vorjahreserlöse ebenfalls deutlich. NOGEverzeichnete einen Anstieg v.a. durch Partnerkonzepte, z.B. mitprivaten Trägergruppen im institutionellen Bereich, und KOB durchinnovatives Equipment im Geschäftsfeld Brawoliner.EBIT und Konzernergebnis steigenDer Anstieg des EBIT um 4,9 % auf 139,1 Mio. EUR ist maßgeblichauf das Umsatzplus zurückzuführen. Einmalaufwendungen aus Maßnahmenzur Produktivitätssteigerung wurden durch ein aktivesKostenmanagement weitgehend aufgefangen. Das Konzernergebnis nahm um6,3 % auf 90,1 Mio. EUR zu.Deutlich ausgeweitete Nettoliquidität dank verbessertem CashflowDie Nettoliquidität der HARTMANN GRUPPE nahm im Jahresverlauf 2016um 57,3 Mio. EUR auf 102,0 Mio. EUR zu. Der operative Cashflowerhöhte sich gegenüber 2015 um 14,2 Mio. EUR. Verbindlichkeiten ausder syndizierten Kreditlinie konnten zudem vollständig getilgtwerden. Die Investitionen in Höhe von 69,2 Mio. EUR betrafenvorrangig die Ausweitung und Modernisierung derProduktionskapazitäten. Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber demJahresendstand 2015 um 57,1 Mio. EUR auf 816,2 Mio. EUR, diesentspricht einer Eigenkapitalquote von 61,4 % (Vorjahr: 59,4 %).Mitarbeiterzahl bleibt nahezu konstantDie Zahl der Beschäftigten in der HARTMANN GRUPPE erhöhte sich nurgeringfügig auf 10.372 (Ende 2015: 10.346). Einem Anstieg in Europa,u.a. in Tschechien und Frankreich, stand z.B. ein Rückgang in Chinagegenüber.Vorschlag: Dividende auf 7,00 EUR pro Aktie zu erhöhenVorstand und Aufsichtsrat werden der ordentlichen Hauptversammlungam 5. Mai 2017 vorschlagen, die Dividende von 6,70 EUR auf 7,00 EURpro Aktie zu erhöhen. Damit lässt HARTMANN die Aktionäre an derpositiven Entwicklung des Unternehmens teilhaben.Positiver AusblickDie Herausforderungen im globalen Gesundheitsmarkt bleibenbestehen. Der demografische Wandel und die Zunahme chronischerErkrankungen belasten die Gesundheitssysteme. Darüber hinaus dürftesich der Trend zur noch stärkeren Regulierung fortsetzen. DieHARTMANN GRUPPE sieht sich gut aufgestellt, um die damit verbundenenChancen zu nutzen und Risiken zu begrenzen. Für 2017 strebt sie dahererneut eine moderate Steigerung von Umsatz und EBIT an. Auf Basiseines organischen Wachstums wird ebenso eine moderate Verbesserungdes Nettofinanzstatus geplant. HARTMANN bereitet sich durchAbsicherungsmaßnahmen auf die auch für 2017 erwarteten starkenSchwankungen an den Rohstoff- und Währungsmärkten, welche diePrognose erschweren, vor. Dem starken Branchenwettbewerb begegnetHARTMANN mit einem klar gegliederten Portfolio aus Systemlösungen,einer kontinuierlichen Prozess- und Kostenoptimierung sowie einemeindeutigen Fokus auf medizinische Kompetenz. Auch die sorgfältigeÜberprüfung aller internen Prozesse und der damit verbundenen Kostenfür Produktivitätsreserven dient der Verbesserung derWettbewerbsposition.Investitionsschwerpunkte zur Absicherung des organischen Wachstumswerden in etablierten und neuen Märkten gesetzt. Durch dieIndividualisierung von Lösungen soll die Marktposition inSchlüsselsortimenten - etwa in der modernen Wundbehandlung oderInfektionsprävention - ebenfalls ausgebaut und zusätzlichesMarktpotenzial erschlossen werden. Darüber hinaus setzt die HARTMANNGRUPPE in ihrem medizinischen Kerngeschäft unverändert aufAkquisitionen und strategische Partnerschaften, um das Portfoliosinnvoll zu ergänzen und die internationale Marktposition zuverbessern. In diesem Zusammenhang gab das Unternehmen Anfang Märzseine Übernahmepläne für Lindor, eine Marke von Procter & Gamble,bekannt. Lindor ist im professionellen Pflegebereich eine derbekanntesten Inkontinenzmarken für Erwachsene in Spanien undPortugal. HARTMANN positioniert sich damit auf der iberischenHalbinsel als einer der führenden Anbieter im Inkontinenzbereich.Andreas Joehle: "Es ist die Nähe zu den Anwendern und Verbrauchern,die langfristig erfolgreiche, innovative und zugleichkosteneffiziente Gesundheitskonzepte ermöglicht. Dafür steht HARTMANNauch künftig - nicht zuletzt dank der Ideen unserer Mitarbeiter, diewir intensiv fördern. Unsere Lösungen für Patienten und Pflegendesetzen auch in Zukunft auf nachhaltige Qualität in der medizinischenVersorgung."Pressekontakt:Jeremy WhittakerPAUL HARTMANN AGTelefon: +49 7321 36-1313E-Mail: jeremy.whittaker@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell