HARTMANN GRUPPE erreicht Umsatz- und Ergebnisziel 2018 / Wettbewerbsposition und Kundenausrichtung weiter im Fokus (FOTO)

Heidenheim an der Brenz (ots) -- Umsatz steigt um 2,9 % (organisch 2,6 %) auf 2,12 Mrd. EUR- EBIT von 123,2 Mio. EUR (Vj.: 138,4 Mio. EUR) von einemherausfordernden Umfeld geprägt- Konzernergebnis von 83,8 Mio. EUR ermöglicht stabilenDividendenvorschlag von 7,00 EUR je Aktie- Ziele für 2019 bestätigt - Stärkung von Wettbewerbsposition undKundenausrichtung soll Potenziale nachhaltig hebenDie HARTMANN GRUPPE, einer der führenden internationalen Anbietervon Medizin- und Pflegeprodukten, hat im Geschäftsjahr 2018 trotzeines herausfordernden Umfeldes ein Umsatzplus von 2,9 % und ein EBITvon 123,2 Mio. EUR erreicht."Mit dem Umsatzplus knüpfen wir an die Wachstumsraten der Vorjahrean", erklärt Britta Fünfstück, Chief Executive Officer der HARTMANNGRUPPE."Der Rückgang von EBIT und Konzernergebnis ist moderatausgefallen. Dies spiegelt eine ungünstige Wechselkursentwicklung,einen zunehmenden, branchenweiten Preis- und Margendruck, anhaltendhohe regulatorische Kosten sowie Aufwendungen für Vertrieb undInfrastruktur wider", betont CEO Fünfstück. "Die Dividende werden wirtrotzdem stabil halten und schlagen wie im Vorjahr 7,00 EUR je Aktievor."Fünfstück weiter: "Wir glauben an unser Potenzial in einemattraktiven Branchenumfeld. Um dieses zu heben und unsere Wachstums-und Ertragsstärke nachhaltig fortzuentwickeln, werden wir dieWettbewerbsposition und Kundenausrichtung stärken. Eine grundsolideLiquiditäts- und Finanzposition unterstützen unsereZukunftsinitiativen."Solides Wachstum in Deutschland und EuropaDer Konzernumsatz der HARTMANN GRUPPE konnte sowohl in Deutschland(+1,6 %, organisch + 1,9 %) als auch in den europäischenAuslandsmärkten (+4,9 %, organisch + 3,3 %) zulegen. Im Inlandentwickelten sich vor allem die Segmente Wundmanagement undInfektionsmanagement erfreulich, während im europäischen Ausland dieSegmente Wund- und Inkontinenzmanagement eine starke Entwicklungzeigten. Die Regionen außerhalb Europas verzeichnetenwechselkursbedingt einen Umsatzrückgang (- 2,8 %, organisch + 1,3 %).Im Segment Inkontinenzmanagement stieg der Umsatz um 4,3 % auf 693,7Mio. EUR. Die in 2017 übernommene Inkontinenzmarke LINDOR trug dankihrer Stärke auf dem spanischen und portugiesischen Markt zumWachstum bei. Bei den Sortimenten erfreuten sich vor allem die Pantsvon MoliCare® Mobile und die Hautpflegeserie MoliCare® Skin einerwachsenden Kundenakzeptanz.Das Umsatzwachstum im Segment Wundmanagement wurde durch den Fokusauf innovative und margenstarke Sortimente um 3,6 % auf 474,2 Mio.EUR vorangetrieben. Dabei lag das Umsatzplus bei superabsorbierendenWundauflagen und dem Behandlungskonzept Hydro Therapy imzweistelligen Bereich. Bei dem vorkonfektioniertenWundvorsorgungs-Set "Mediset" erhöhten sich die Umsatzerlöseebenfalls erfreulich.Das Segment Infektionsmanagement erreichte im Jahr 2018 einenUmsatzanstieg um 2,6 % auf 505,0 Mio. EUR, unter anderem getriebendurch höhere Absätze kundenspezifischer OP-Sets und spezifischerEinwegsets für die Patientenpflege. Auch OP-Einweg-Instrumente undOP-Handschuhe sowie Sterillium®Med, ein Kernelement desHanddesinfektions-Portfolios, wuchsen kräftig.Im Segment Weitere Konzernaktivitäten, das die endverbrauchernahenSortimente und Handelsaktivitäten umfasst, steigerte die HARTMANNGRUPPE ihren Umsatz um 0,7 % auf 446,2 Mio. EUR. Dazu trug unteranderem das Wachstum der KNEIPP-Gruppe bei, die führend im BereichBadeprodukte ist und mit der Fortführung der Strategie "Kneipp wirkt.Natürlich." bei den Kunden punkten konnte.EBIT und Konzernergebnis von herausforderndem Umfeld geprägt DerRückgang der EBIT-Rendite auf 5,8 % (Vorjahr: 6,7 %) spiegelt eineungünstige Wechselkursentwicklung, einen zunehmenden, branchenweitenPreis- und Margendruck, anhaltend hohe regulatorische Kosten sowieAufwendungen für Vertrieb und Infrastruktur wider. DasKonzernergebnis verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 %auf 83,8 Mio. EUR.Finanzieller Handlungsspielraum erneut ausgeweitetIm Berichtsjahr hat die HARTMANN GRUPPE ihren finanziellenHandlungsspielraum erneut ausgebaut. Der Free Cash Flow lag bei 79,2Mio. EUR, nachdem er im Vorjahr infolge der Akquisition von LINDORnoch leicht im Minus gewesen war. Die positive Nettofinanzpositionverbesserte sich auf 104,5 Mio. EUR (Vorjahr: 71,7 Mio. EUR). DieEigenkapitalquote nahm trotz einer gestiegenen Bilanzsumme auf 61,6 %zu (Ende 2017: 59,7 %).Zahl der Mitarbeiter wachstumsbedingt gestiegenDie Zahl der Beschäftigten in der HARTMANN GRUPPE erhöhte sichweltweit auf insgesamt 11.027 (Ende 2017: 10.764). In deneuropäischen Kernmärkten nahm die Belegschaft um 222 Mitarbeiter zu.Hierzu trugen in erster Linie der Ausbau der Produktion in Tschechienund bei der KOB Medical Devices in Deutschland sowie derwachstumsbedingte Personalaufbau bei KNEIPP bei. Außerhalb Europashatten die Ausweitung der Produktionskapazitäten in Indien und derVertriebsausbau in China eine Erhöhung der Beschäftigtenzahl zurFolge.Dividendenstabilität: Vorschlag von unverändert 7,00 EUR je AktieDer 105. Hauptversammlung am 30. April 2019 werden Vorstand undAufsichtsrat erneut eine Dividende von 7,00 EUR je Aktie vorschlagen.Entsprechend summiert sich die Ausschüttung an die Aktionäre derGesellschaft auf insgesamt 24,9 Mio. EUR. HARTMANN führt damit seinestabile Dividendenpolitik weiter fort.Ausblick: Umsatz moderat steigern, Potenziale konsequent heben DerAusblick für die globale Gesundheitswirtschaft bleibt angesichts desdemografischen Wandels und einer alternden Gesellschaft positiv.Steigende Gesundheitsausgaben in Entwicklungsländern, wachsendePflegeansprüche, zunehmende chronische Erkrankungen, Fortschritte inder medizinischen Behandlung und neue Gesundheitstechnologien erhöhendie Nachfrage nach kosteneffizienten und auf Kundenbedürfnisseausgerichteten Gesundheitslösungen.Für das Geschäftsjahr 2019 geht das Unternehmen nach wie vor voneinem moderaten Wachstum beim Konzernumsatz und einem EBIT zwischen102 Mio. EUR und 112 Mio. EUR aus.CEO Britta Fünfstück: "Mit der Stärkung der Wettbewerbs- undKostenposition und einer am Kunden ausgerichtetenInnovationsstrategie werden wir künftig noch besser aufgestellt sein,um in einem weiterhin herausfordernden, aber fundamental attraktivenUmfeld unsere Potenziale konsequent zu heben."Für weiterführende Informationen zur HARTMANN GRUPPE besuchen Sieuns unter https://hartmann.info/Pressekontakt:Dominik PlonnerPAUL HARTMANN AGTel.: +49 173 4794894E-Mail: dominik.plonner@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell