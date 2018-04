HARTING wird Premium-Partner des Deutschen Handballbundes (DHB) / Zusammenarbeit bis Ende 2020 beschlossen / Technologiegruppe auch Jugend-Förderer (FOTO)

Espelkamp (ots) -Die HARTING Technologiegruppe baut ihre Partnerschaft mit demDeutschen Handballbund aus und unterstützt den DHB zukünftiglangfristig als Premium-Partner und Jugend-Förderer. Neben derLogopräsenz auf den Spielerhosen der Männer-Nationalmannschaft undauf denen der männlichen Nachwuchs-Nationalmannschaften des DHBumfasst die Partnerschaft weitere Werbeleistungen wie die Präsenz aufder LED-TV-Videobande und einem Bodenkleber. Aktivierungsrechte zuden Länderspielen der Mannschaften runden das Leistungspaket ab. DieKooperation wurde bis Ende 2020 vereinbart.Der international führende Anbieter von industriellerVerbindungstechnik warb erstmals zur Handball-Europameisterschaft imJanuar 2018 auf den Spielerhosen der Männer-Nationalmannschaft.Philip Harting, Vorstandsvorsitzender der HARTING Technologiegruppe,erklärt: "Wir engagieren und begeistern uns bereits seit vielenJahren für den Handballsport. 2017 haben wir dieFrauen-Nationalmannschaft in ihrer Vorbereitung für die Heim-WMgesponsert und im Januar 2018 waren wir erstmalig zur Handball-EM inKroatien mit unserem Logo auf den Spielerhosen derMänner-Nationalmannschaft präsent. Diesen gemeinsamen Weg mit dem DHBwollen wir nun langfristig weitergehen und dieMänner-Nationalmannschaft auf ihrem Weg zur Handball-WM im eigenenLand begleiten sowie den Nachwuchs des DHB nachhaltig fördern."Philip Harting und sein Vater Dietmar, der in frühen Jahren selbstaktiv spielte, sind begeisterte Handballfans."HARTING hat sich bereits zu Beginn dieses Jahres als Partnerengagiert und wird nun zum Premium-Partner. Es freut uns insbesondereauch, dass HARTING unsere Jugend-Nationalmannschaften unterstützt undunsere Plattformen gezielt dafür einsetzen möchte, Karrierechancen imUnternehmen zu präsentieren", sagt Mark Schober,Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes.Über HARTING:Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbietervon industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data,Signal und Power mit 13 Produktionsstätten und Niederlassungen in 44Ländern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen fürden Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotivenund industriellen Serieneinsatz, Ladetechnik und -kabel fürElektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungenu. a. in der Automatisierungstechnik, Robotik und im BereichTransportation her. Rund 4.600 Mitarbeitende erwirtschafteten 2016/17einen Umsatz von 672 Mio. Euro.Pressekontakt:HARTING Stiftung & Co. KGDetlef SieverdingbeckZentralbereichsleiter Publizistik und KommunikationMarienwerderstr. 332339 EspelkampTel.: 05772 47-244Fax: 05772 47-400Detlef.Sieverdingbeck@HARTING.comWeitere Informationen: www.HARTING.comOriginal-Content von: HARTING Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell