Espelkamp (ots) -Die HARTING Technologiegruppe hat ihr Engagement bei GWD Mindenverlängert. "Unser Herz schlägt seit vielen Jahren für GWD Minden.Als Gesellschafter und langjähriger Hauptsponsor sehen wir in unseremEngagement ein klares Bekenntnis zum Verein und zur Region", sagtPhilip Harting, Vorstandsvorsitzender der Technologiegruppe und GWDBeirat.Das Engagement gilt sowohl für den Hauptverein TSV GWD Minden e.V.als auch für die GWD Minden Handball-Bundesliga GmbH & Co. KG, diefür den professionellen Spielbetrieb verantwortlich ist. "DieUnterstützung der HARTING Technologiegruppe ist eine positiveWeichenstellung und gibt uns Sicherheit. Wir können nun gezielt fürdie kommende Saison planen", sagt Markus Kalusche, Geschäftsführerder GWD Minden Handball-Bundesliga GmbH & Co. KG. Auch Frank vonBehren, Sportlicher Leiter bei GWD Minden, freut sich über dasSponsoring: "HARTING ist ein extrem zuverlässiger und wichtigerPartner für uns. Wir sind froh, dass wir den Weg bei GWD weiterzusammengehen und unsere gemeinsamen Ziele verfolgen können."Parallel zum Engagement bei GWD Minden hat die Technologiegruppeeine Premium-Partnerschaft mit dem Deutschen Handballbund (DHB)finalisiert. "Unser Engagement bei GWD Minden und beim DHB ist eineeinmalige Chance, HARTING als Förderer und Partner dieser spannendenSportart langfristig zu positionieren", ist Philip Harting, mit Blickauf die Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2019, überzeugt. Die26. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wird nächstes Jahr inDänemark und Deutschland ausgetragen. Die Ausrichtung derWeltmeisterschaft ist die erste, die in Kooperation von zweiHandballverbänden organisiert wird.Über HARTING:Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbietervon industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data,Signal und Power mit 13 Produktionsstätten und Niederlassungen in 44Ländern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen fürden Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotivenund industriellen Serieneinsatz, Ladetechnik und -kabel fürElektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungenu. a. in der Automatisierungstechnik, Robotik und im BereichTransportation her. Rund 4.600 Mitarbeitende erwirtschafteten 2016/17einen Umsatz von 672 Mio. Euro.Pressekontakt:HARTING Stiftung & Co. KGDetlef SieverdingbeckZentralbereichsleiter Publizistik und KommunikationMarienwerderstr. 332339 EspelkampTel.: 05772 47-244Fax: 05772 47-400Detlef.Sieverdingbeck@HARTING.comWeitere Informationen: www.HARTING.comOriginal-Content von: HARTING Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell