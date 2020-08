HARTING Technologiegruppe gestaltet Zukunft seit 75 Jahren / Innovative Produkte und Lösungen für Industrie 4.0

Espelkamp (ots) - Seit nunmehr 75 Jahren treibt die HARTING Technologiegruppe den technologischen Wandel voran. Die 1996 von der Eigentümerfamilie formulierte Vision "Wir wollen die Zukunft mit Technologien für Menschen gestalten" ist weiterhin der Leitstern des unternehmerischen Handelns. Am 1. September jährt sich der Gründungstag des Familienunternehmens zum 75. Mal.Aus dem Hersteller von Alltagsprodukten wie Waffel- und Bügeleisen wurde ein weltweit führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data, Signal und Power, ein Global Player mit innovativen Produkten und Lösungen mit Fokus auf Industrie 4.0 und Digitalisierung.In einem gut 100 Quadratmeter großen Reparaturbetrieb in Minden eröffneten Wilhelm und Marie Harting am 1. September 1945 die "Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten". Ab 1950 folgte schrittweise der Umzug in das benachbarte Espelkamp. In dieser Zeit begann die Erfolgsgeschichte des Han® Steckverbinders. Der Han® (HARTING Norm), 1956 patentiert und seit 1957 eingetragenes Warenzeichen, wurde zum Standard und bereitete den Aufstieg des ostwestfälischen Mittelständlers. Kunden können mit der Baureihe Han-Modular® Steckverbinder für die Versorgung von Maschinen und Anlagen optimal auslegen.Im Oktober 2015 übergab Dietmar Harting, Sohn von Marie und Wilhelm Harting, den Stab als Vorstandsvorsitzender an seinen Sohn Philip. Heute arbeiten Philip Harting und seine Schwester Maresa Harting-Hertz eng mit ihren Eltern Margrit und Dietmar Harting im Vorstand zusammen. Dem Gremium gehören ferner drei familienfremde Manager an.Pressekontakt:HARTING Stiftung & Co. KGDetlef SieverdingbeckZentralbereichsleiterCorporate Communication & Branding (CCB)Marienwerderstr. 332339 EspelkampTel.: 05772 47-244Fax: 05772 47-400Detlef.Sieverdingbeck@HARTING.comWeitere Informationen: www.harting-systems.comOriginal-Content von: HARTING Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell