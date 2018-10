HARIBO: Produktionsstart am neuen Standort in Grafschaft / Nach erfolgreicher Inbetriebnahme ist heute der Produktionsstart am Standort in Grafschaft erfolgt (FOTO)

Grafschaft (ots) -Am 21. August 2018 wurde bei HARIBO die Inbetriebnahme derProduktion an der neuen Unternehmenszentrale in der GemeindeGrafschaft durchgeführt, ab sofort läuft die offizielle Produktion.Über 50.000 Quadratmeter Nutzfläche auf drei Ebenen bieten demUnternehmen fortan Platz für die technologisch fortschrittlichstenProduktionsstraßen der Welt im Süßwarenbereich. Derzeit arbeitencirca 70 Mitarbeiter am Standort Grafschaft in der Produktion, imkommenden Jahr soll diese sukzessive hochgefahren werden, bis dieVollauslastung mit einem Drei-Schicht-System erreicht ist.Nach erfolgreich absolvierter Inbetriebnahme Ende August erfolgteheute der offizielle Produktionsstart in Grafschaft. Priorität hattefür HARIBO im ersten Schritt die Sicherstellung der Qualität undreibungsloser Abläufe. "Wir hofften auf einen Produktionsstart imFrühherbst 2018, wollten uns aber im Vorfeld nicht darauf festlegen.Eine neue Unternehmenszentrale, neue Mitarbeiter und neue Maschinenbringen positive Herausforderungen mit sich, die nicht immerkalkulierbar sind. Daher fokussierten wir uns beim Produktionsstartunseren Ansprüchen entsprechend auf Qualität und optimierte Prozesse.Mängel aufgrund einer selbstgesetzten, zu engen Deadline zuriskieren, kam für uns nicht in Frage. Umso mehr freuen wir uns, dassalles geklappt hat und die Produktion in Grafschaft nun angelaufenist", so Arndt Rüsges, Geschäftsführer Produktion und Supply Chainbei HARIBO.Die neue Unternehmenszentrale in GrafschaftFür HARIBO ist der Produktionsstart von hoher Bedeutung: Die neue,großangelegte Unternehmenszentrale nahe der Heimat Bonn ist einwichtiger Schritt für das internationale Wachstum derHARIBO-Unternehmensgruppe. Das 27 Hektar große Gelände befähigtHARIBO, die wachsende Nachfrage in Europa zu decken. Zudem ist derfünfte deutsche HARIBO-Standort verkehrstechnisch ideal angebundenund ermöglicht eine logistisch ideale Belieferung von Deutschlandsowie den europäischen Märkten.Im ersten Schritt schafft die neue Zentrale rund 800 Arbeitsplätzein den Bereichen Verwaltung, Logistik und Produktion. Eine guteAnbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie zwei großzügigangelegte Parkplätze bieten den Mitarbeitern bestmöglicheVoraussetzungen für einen angenehmen Arbeitsweg.Pressekontakt:HARIBO GmbH & Co. KGSimone BrückUnternehmenskommunikationFon: +49 (0)2641-300-1248Mail: cc@haribo.comHARIBO GmbH & Co. KGDr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 153501 GrafschaftFAKTOR 3 AGAnne WiegelBeratungFon: +49 (0)40-67 94 46-6133Mail: a.wiegel@faktor3.deFAKTOR 3 AGKattunbleiche 3522041 HamburgOriginal-Content von: HARIBO GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell